POLÍTICA
Entusiasme i decepció davant de la candidatura a la reelecció de Sánchez
Illa promet lluitar per gestionar immigració
La portaveu del Govern central, Pilar Alegría, va assegurar que el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, “compta amb el suport del partit”, després que ahir confirmés que serà el candidat socialista a les pròximes eleccions generals del 2027. “No és que es vagi a presentar, és que guanyarem aquestes eleccions”, va afirmar Alegría, mentre que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, va considerar que Espanya ha passat de “la taula dels nuggets” a “decidir a Europa”.
Per la seua part, el president manxec, Emiliano García-Page, va manifestar que té dubtes sobre si Sánchez té “el mateix concepte de partit” i va declarar que pretén ser “una llum encesa” perquè la gent “no s’oblidi del PSOE que anhelaven”. “Em resistiré que m’obliguin a anar-me’n”, va assegurar, després de remarcar que porta més anys en política i en el PSOE que l’actual secretari general.
Paral·lelament, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar Sánchez de presentar-se a la reelecció perquè “necessita l’Estat” per defensar-se dels seus “problemes judicials”, mentre que el secretari general popular, Miguel Tellado, va qualificar de “disbarat” la decisió del cap de l’Executiu.
Viatge d’Illa a Londres
Per la seua part, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va pronosticar des de Londres que “hi ha Sánchez per a estona” i va manifestar que “és bo per a Espanya i per a Europa”. En una visita institucional al Regne Unit, va destacar la recuperació de les exportacions catalanes després del Brexit, amb un augment del 6,2% el 2024.
A més, Illa va prometre treballar per aconseguir la delegació de competències en immigració, després del revés parlamentari de la proposta de Junts.