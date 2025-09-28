POLÍTICA
El PP proposa limitar l’ingrés mínim vital als immigrants
Una de les promeses del pla de mesures migratòria que està elaborant
Els presidents autonòmics del Partit Popular s’han reunit aquest cap de setmana a Múrcia, convocats pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per dialogar sobre l’agenda comuna dels territoris que governa la formació. En la trobada s’han abordat temes com el transport, l’habitatge, la sanitat o l’educació, però el principal ha estat la immigració, ja que la direcció del partit es troba donant les últimes pinzellades al seu pla de mesures migratòries.
Entre les que s’inclouran en aquest esborrany destaquen, segons van avançar diversos mitjans de comunicació citant fonts de la formació, prohibir l’accés a prestacions socials, com l’Ingrés Mínim Vital (IMV) als immigrants que no hagin cotitzat a Espanya i que no tinguin permís legal de residència de “llarga durada”. L’objectiu d’aquesta mesura és evitar l’“efecte crida”.
De fet, abans de l’encontre, el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, va asseverar que l’ingrés mínim vital va nàixer per protegir els que el necessiten de veritat, “però no per convertir-se en un efecte crida i un greuge per a les famílies que cotitzen” a la Seguretat Social.
D’altra banda, la immigració va ser també un dels temes que van centrar un debat entre els portaveus dels partits del Parlament celebrats divendres passat a RTVE.
En la setmana en què el Congrés ha tombat la delegació de les competències d’immigració a Catalunya, els portaveus del PSC, ERC i Comuns van reiterar que veuen amb bons ulls la delegació i la de Junts va lamentar que se’ls hagi titllat de racistes: “Volem les competències per integrar com toca amb els recursos que toca.”
Salvador Illa adverteix de retrocés per les “onades reaccionàries”
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, va avisar ahir que l’“onada reaccionària” que recorre el món “posa en risc” els avenços conquerits per les dones. Així ho va assegurar en l’acte de clausura de l’Escola Feminista Dolors Renau, portada a terme a la seu del PSC a Barcelona. Illa va reivindicar el poder i la capacitat transformadora de les dones, situant-les com a “necessàries” per frenar la dinàmica de l’extrema dreta que pateix tota la societat del planeta.