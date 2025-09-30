CONFLICTE
Netanyahu accepta el pla de pau de Trump per a Gaza
La proposta inclou el desarmament de Hamas i un Govern de transició. El grup islamista encara no s’ha pronunciat
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va acceptar ahir el pla proposat pel president dels EUA, Donald Trump, per assolir un alto el foc a la Franja de Gaza, en una reunió que van mantenir els dos a la Casa Blanca. La proposta de Trump, amb l’objectiu d’alliberar els ostatges, estableix que Israel no ocuparà ni s’annexionarà Gaza, i que Hamas no formarà part de l’Executiu de l’enclavament. A més, contempla un Govern de transició sense Hamas, supervisat per una junta que presidiria el mateix Trump.
El mandatari nord-americà va comunicar que el grup islamista encara no ha acceptat la proposta. “Si ho rebutja, en serà el responsable. Actuarem en conseqüència”, va declarar Trump, que es va mostrar confiat a rebre una “resposta positiva” i va remarcar que aquest Hamas “no té res a veure amb la gent amb qui bregàvem fa quatre anys”.
En la mateixa línia, Netanyahu va amenaçar Hamas d’“acabar la feina” si no accepta el pla, i va assegurar que faran “tot el que faci falta” per evitar que es repeteixi un atac com el del 7 d’octubre. Durant la trobada amb Trump, Netanyahu va demanar perdó per videoconferència al primer ministre qatarià, Tamim bin Hamad al-Thani, pel seu atac a principis de setembre contra dirigents de Hamas a Qatar, que va provocar la mort d’un funcionari del país àrab. “Israel no tornarà a portar a terme un atac similar en el futur”, va assenyalar un comunicat del Govern hebreu.
Per la seua part, Al-Thani va acollir “amb satisfacció aquestes garanties” i va emfatitzar la “disposició de Qatar a continuar contribuint en la seguretat i l’estabilitat regionals”, mentre que aliats de Netanyahu van qualificar de “vergonya” la “disculpa servil a un país que dona suport i finança el terrorisme”.
El president israelià insinua un possible perdó a Netanyahu
El president d’Israel, Isaac Herzog, va afirmar ahir que sospesaria una petició per concedir un perdó el primer ministre, Benjamin Netanyahu, en cas de ser condemnat en algun dels tres casos per corrupció pels quals és jutjat des de fa mesos, processos que han patit retards per motius de seguretat a causa del conflicte al Pròxim Orient.
D’altra banda, la Global Sumud Flotilla va reprendre ahir la marxa després d’una avaria mecànica en una de les seues embarcacions. Els organitzadors estimen arribar en quatre dies a la Franja de Gaza.