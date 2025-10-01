DEFENSA
Cimera per accelerar el reforç militar de la UE
Rússia critica el pla del mur antidrons
Els líders de la Unió Europea celebren avui a Copenhaguen una cimera per abordar la incursió de drons russos a Polònia, Romania i Estònia en les últimes setmanes. L’objectiu de la reunió és perfilar el reforç en defensa de la UE i el suport a Ucraïna a través de la pressió sobre Moscou, tractat ahir per la presidenta europea, Ursula von der Leyen, i el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte. El projecte prioritari és la creació d’un mur antidrons per protegir-se de les violacions russes de l’espai aeri, denunciades pel Govern danès davant de l’ONU. En resposta, el Kremlin va criticar la proposta del mur antidrons i va lamentar l’extensió de la “política militarista i de confrontació d’Ucraïna i es va mostrar escèptic davant de la possibilitat que els EUA entreguin míssils Tomahawk a Ucraïna. A més, va considerar “fraudulentes” les eleccions a Moldàvia, en què va guanyar la formació més propera a la UE. Mentrestant, el president dels EUA, Donald Trump, va ordenar l’enviament de dos submarins nuclears a prop de Rússia per les seues “amenaces” i va afirmar que en aquesta qüestió el seu Exèrcit els porta –tant al Kremlin com a la Xina– 25 anys d’avantatge.