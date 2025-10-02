FESTES
Alarma a l’Oktoberfest de Múnic per amenaça de bomba
L’Oktoberfest de Múnic va reobrir ahir a la tarda després de quedar tancat durant unes hores per una amenaça de bomba relacionada amb una explosió en un edifici de la ciutat. El vicepresident de la Policia d’aquesta ciutat alemanya, Christian Huber, va descartar qualsevol perill i va donar llum verda a la reobertura a les 17.30 de la festa que visiten diàriament desenes de milers d’alemanys i turistes.
Les autoritats investiguen la mort d’un home de 57 anys després de provocar “un incendi en el marc d’una intensa disputa familiar” –relacionada amb una prova de paternitat–, que va causar la mort del seu pare i també va ferir la filla i la mare de l’home. L’home s’hauria suïcidat prop d’un llac, i les forces de seguretat van trobar una motxilla amb explosius. A més, s’havia trobat una nota suposadament escrita per la víctima, que contenia una amenaça de bomba sobre l’Oktoberfest. La Policia va descartar el risc després que uns 25 gossos ensinistrats en la detecció d’explosius rastregessin el recinte durant hores.