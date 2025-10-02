Israel dona per acabada la missió de la Flotilla i diu que un últim vaixell roman a distància
Assegura que cap embarcació ha aconseguit trencar el bloqueig i que tots els passatgers estan sans i estalvis
El govern d’Israel ha donat per acabada la missió de la Flotilla i assegura que un últim vaixell “d’aquesta provocació” roman a distància. En aquest sentit, adverteix que si s’acosta, també s’impedirà que entri en zona de combat activa, com s’ha fet amb la resta d’embarcacions. Segons ha assegurat el Ministeri d’Afers Exteriors a les xarxes, “cap dels vaixells de provocació de la Hamàs-Sumud ha aconseguit entrar en una zona de combat activa o trencar el bloqueig naval legal”. “La provocació de Hamàs-Sumud ha acabat”, ha insistit, alhora que ha reiterat que tots els tripulants estan “sans i estalvis” i es dirigeixen a Israel, des d’on seran deportats a Europa.
La Flotilla de la Llibertat ha anunciat que encara hi ha un parell de vaixells humanitaris en peu dels que es dirigien a Gaza, entre ells el Mikeno amb bandera francesa i el Marinette amb bandera polonesa. Segons ha informat la missió, el vaixell Mikeno podria haver entrat en aigües territorials israelianes, però actualment roman sense contacte, mentre que el Marinette segueix connectat i manté comunicació amb els seus sis passatgers a bord.
Els organitzadors de la Flotilla acusen les autoritats israelianes d'haver "segrestat" centenars de participants entre ahir i avui dijous. Segons el seu relat, després de ruixar-los amb aigua presumptament contaminada i bloquejar les seves comunicacions, les forces israelianes van assaltar els vaixells i van traslladar els tripulants al vaixell de guerra MSC Johannesburg. La Flotilla afirma que diverses embarcacions van ser detingudes mitjançant una barrera similar a una cadena en aigües internacionals, on argumenten que Israel no té jurisdicció.
Els advocats d'Adalah, que representen els participants de la Flotilla davant les autoritats israelianes, han rebut "actualitzacions mínimes i no han estat informats" sobre si les 443 persones voluntàries arribaran finalment a Ashdod, on suposadament seran processades. La Flotilla ha qualificat aquesta acció com "un segrest il·legal i una violació directa del dret internacional i els drets humans fonamentals".
"Interceptar vaixells humanitaris en aigües internacionals constitueix un crim de guerra; negar assistència legal i ocultar el destí dels capturats agreuja el delicte", ha denunciat la Flotilla en el seu comunicat, tot exigint als governs que intervinguin immediatament davant aquesta situació.