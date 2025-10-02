EUROPA
La UE discuteix la resposta a la crisi dels drons russos en sòl europeu
Els caps d’Estat i de Govern de la UE es van reunir ahir a Copenhaguen en una cimera informal marcada pel sentiment generalitzat d’urgència per concretar el reforç de la capacitat de defensa de la regió davant l’amenaça de Rússia, però sense perdre de vista la necessitat de mantenir el suport financer i militar a Ucraïna i la seua perspectiva europeista. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, va demanar a la seua arribada a la reunió que tots els països de la UE reconeguin els incidents amb drons que han patit recentment països com Dinamarca, Noruega i Polònia com a part d’una “guerra híbrida” que segons el seu parer s’ha d’afrontar des d’una perspectiva comuna.
Mentrestant, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va afirmar que existeix un “consens creixent” respecte que ha de ser Rússia qui respongui pel preu de la defensa i reconstrucció d’Ucraïna, per la qual cosa va defensar la seua proposta d’utilitzar els actius sobirans russos congelats per a un préstec de reparacions a Kíiv.
Per la seua part, el primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, va tornar a deixar clar que el seu país no dona suport a l’entrada d’Ucraïna a la UE i que tampoc no contempla avançar en el procés d’adhesió d’una altra forma que no sigui per unanimitat.