Lleida crida contra el genocidi a la Franja de Gaza
Jornada cultural de suport al poble palestí a Tàrrega. Càrregues policials i destrosses en comerços a Barcelona
La catàstrofe humanitària a Gaza va tornar a originar ahir protestes arreu del món. Prop de mil persones –segons els Mossos d’Esquadra– es van congregar a Lleida, en una manifestació que va començar a la plaça Víctor Siurana i que va seguir fins a la subdelegació del Govern central sense incidències. Va destacar la gran presència de mocadors i banderes palestines –juntament amb estelades– i de pancartes defensant la resistència palestina i contra el Govern israelià. Durant la marxa es van repetir proclames com “no és una guerra, és un genocidi” o “Gaza, no estàs sola”.
A Tàrrega, el col·lectiu 1 Hora per Palestina va organitzar ahir una jornada solidària amb Palestina a la plaça Major, que es va celebrar de 10.00 a 20.00 hores amb un programa farcit d’activitats culturals, xarrades i música. La iniciativa va tenir com a objectiu servir de punt de trobada i reflexió, a més de recaptar fons per a la població palestina.
Per un altre costat, a Barcelona uns 70.000 manifestants, segons les autoritats, o 300.000, segons els organitzadors, van reclamar al matí l’alliberament de la Global Sumud Flotilla, i a la tarda els Mossos van carregar contra activistes que van trencar aparadors de comerços i van cridar al boicot a Israel.
Desenes de milers de persones van protestar a Madrid, així com a Itàlia, el Regne Unit i França.