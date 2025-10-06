POLÍTICA
Mor Fernández Vara, expresident d’Extremadura
L’expresident de la Junta d’Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, va morir ahir als 66 anys després d’una llarga lluita contra la malaltia. El que va ser secretari general del PSOE d’Extremadura durant 16 anys i president de la Junta al llarg de tres mandats va revelar el 2023 que li van detectar un tumor a l’estómac del qual va haver de ser operat i una malaltia per la qual rebia tractament. Es tracta d’una figura clau en la història del socialisme extremeny i també de la mateixa autonomia, com el va definir el seu partit a la regió, del qual va estar al capdavant des del 2008 fins al 2024, quan va ser rellevat per Miguel Ángel Gallardo, que va guanyar les primàries. En aquell període, el PSOE va guanyar en tres ocasions les eleccions autonòmiques, la qual cosa li va servir per ser president de la Junta d’Extremadura durant 12 anys: dos mandats consecutius, del 2007 al 2011 i d’aquest any al 2015, i un tercer del 2019 al 2023. Institucions extremenyes, líders regionals de tots els partits i membres del PSOE van lamentar la mort. El president del Govern central, Pedro Sánchez, el va enaltir com un “exemple de compromís, diàleg i servei públic”. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo li va mostrar els seus “respectes”.