Tots els activistes espanyols de la Flotilla (menys un) tornen aquesta nit des d'Israel
Excepte una activista, tots els detinguts arribaran a Barcelona, Madrid i Bilbao després de denunciar maltractaments durant la seva detenció a Israel
Els activistes espanyols de la Flotilla que quedaven a la presó de Ktziot, a Israel, excepte una detinguda, tornaran aquesta nit a Espanya amb arribades previstes a Barcelona, Madrid i Bilbao. Segons confirma el comunicat oficial de la Global Sumud Flotilla, els vols procedents d'Atenes aterraran a les 23.40h, 00.25h i 23.15h, respectivament.
Aquest dilluns, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciat el que ha qualificat de tracte "psicòpata" per part de les autoritats israelianes, amb "maltractaments i abusos" després del "segrest" de les embarcacions que pretenien arribar a Gaza. Durant una entrevista al programa 'Els Matins' de 3Cat, Colau ha afirmat que el procediment realitzat per Israel després d'interceptar els vaixells era "completament il·legal" i que s'han "vulnerat tots els drets" dels activistes.
Colau ha relatat que han patit quatre dies "d'incomunicació absoluta" i que se'ls va negar l'accés a representació legal. L'exalcaldessa ha explicat que, un cop traslladats al port, els van obligar a romandre de genolls mirant a terra, mentre agents israelians els increpaven i els arrencaven qualsevol element que pogués interpretar-se com a suport a Palestina. "A immigració es van violar totes les mínimes garanties de qualsevol procediment", ha assegurat, descrivint episodis d'insults, agressions físiques i "arbitrarietat absoluta".
Denúncia d'"il·legalitat sistèmica" i maltractament
L'exalcaldessa barcelonina ha denunciat el que considera una "il·legalitat sistèmica" per part d'Israel, afirmant que "l'única norma" al país són els "abusos i l'arbitrarietat". "No ens deixaven dormir a les nits, no ens donaven aigua durant hores ni tampoc menjar", ha explicat Colau, qui malgrat aquestes experiències ha reivindicat que l'acció de la Flotilla ha estat "útil" perquè ha aconseguit "molta visibilitat" per a la causa palestina.
Respecte a possibles accions legals, Colau ha indicat en una entrevista posterior a Catalunya Ràdio que, un cop tornin tots els integrants de la Flotilla, recolliran proves i "els detalls del que ha passat" per tal de "fer servir tots els mecanismes per acabar amb la impunitat". En aquest sentit, ha subratllat que "la mobilització i la pressió social és fonamental".
Israel denuncia un incident a la presó
Per la seva banda, les autoritats israelianes han acusat una de les detingudes espanyoles de la Flotilla de "mossegar" una membre del personal mèdic a la presó de Ketziot. Segons el ministeri d'Exteriors israelià, l'incident va ocórrer quan l'activista "era acompanyada de tornada d'una revisió mèdica rutinària" com a part dels preparatius per a la seva deportació. El ministeri ha afirmat a través de la xarxa social X que la policia va haver d'intervenir, tot i que assegura que la mossegada només va causar "ferides lleus" a la treballadora.