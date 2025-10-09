FRANÇA
Macron nomenarà un nou primer ministre en 48 hores
Com li va recomanar Lecornu per evitar un avanç electoral
El president francès, Emmanuel Macron, seguirà la recomanació del primer ministre francès en funcions, Sébastien Lecornu, de no avançar les eleccions legislatives i nomenarà un nou cap de Govern en les pròximes 48 hores, al considerar que existeixen possibilitats d’acord per estabilitzar el país.
En una entrevista a la televisió pública France 2, Lecornu va aclarir tots els dubtes sobre la seua continuïtat al càrrec al capdavant d’un nou govern a l’assegurar que la seua “missió ha acabat”, després de complir l’encàrrec del president d’explorar pactes polítics per a l’estabilitat del país.
Lecornu, que va presentar la dimissió dilluns, es va reunir amb els grups polítics a la recerca d’un pacte d’estabilitat, encara que no van acudir ni l’extrema dreta ni l’esquerrana La França Insubmisa per buscar una fórmula que li permeti evitar un avanç de les eleccions legislatives.
En les esmentades reunions, el dimissionari primer ministre va rebaixar les expectatives de retallada del dèficit públic per a l’any que ve com a gest per aconseguir un pacte que doni estabilitat al país.
Abans de les reunions, va afirmar que apreciava una voluntat en els grups polítics per tirar endavant un pressupost abans del proper 31 de desembre i esquivar així un avanç electoral.
D’altra banda, la mesa directiva de l’Assemblea Nacional francesa va descartar admetre a tràmit la moció presentada per més d’un centenar de diputats d’esquerres per reclamar la destitució de Macron, a qui responsabilitzen de l’actual crisi política.