EMERGÈNCIES
Alerta roja al litoral d’Alacant i Múrcia per les pluges torrencials
La dana Alice deixa inundacions en diversos municipis i intervencions dels Bombers. Vols cancel·lats i retardats a l’aeroport de Barcelona
La dana Alice va obligar ahir l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a activar per avui un avís roig al litoral sud d’Alacant i el nord de Múrcia per pluges molt intenses que poden acumular 60 litres per metre quadrat en una hora i 180 litres en dotze hores.
L’alerta, enviada mitjançant el missatge de Protecció Civil Es-Alert, estarà vigent des de les 10 h fins a la mitjanit i insta la ciutadania a evitar desplaçaments, no creuar zones inundables i respectar els talls de trànsit. Les autoritats també van declarar un avís taronja al litoral nord d’Alacant i el litoral sud de València, on es preveuen fins a 140 litres en 12 hores.
Segons les autoritats, la dana ja va deixar ahir inundacions en diversos municipis d’Alacant amb prop de 150 intervencions –entre aquestes desembassaments o retirada de vehicles bloquejats– dels Bombers, la majoria a la comarca del Baix Vinalopó, i sense danys personals al tancament d’aquesta edició.
En poc més d’una hora es van acumular 91 litres per metre quadrat a la localitat alacantina de Relleu i 72 litres a Orxeta. A València, les precipitacions van deixar garatges inundats a Catarroja, municipi de la zona zero de la dana del 29 d’octubre del 2024.
La celebració de la Diada del País Valencià va quedar marcada per la suspensió de diversos actes institucionals, entre els quals el de la Generalitat, al qual estaven convidades 400 persones i en què s’havien de lliurar diversos guardons. També es van cancel·lar celebracions a Alacant i a l’ajuntament de Castelló. En alguns municipis de Múrcia –inclosos Cartagena i San Javier– les classes han quedat suspeses per la pluja, que ahir va obligar a tallar diverses carreteres.
A les Balears, on també es va activar l’alerta taronja, la dana va afectar Eivissa i Formentera acompanyada de tempesta elèctrica, encara que va arribar després del que s’esperava i amb menor intensitat. Està previst que l’avís baixi avui a nivell groc.
A Catalunya, el temporal va provocar la cancel·lació i el retard de diversos vols a l’aeroport de Barcelona ahir al matí, encara que a la tarda ja funcionava amb normalitat.