LABORAL
Díaz vol ampliar a deu dies el permís per defunció
Els sindicats ho celebren i la patronal ho titlla d’“ocurrència”. Cuerpo matisa que ha de fer-se de la “mà de les empreses”
El ministeri de Treball vol ampliar el permís retribuït per defunció fins a un màxim de deu dies, una qüestió que va ser ahir ben acollida per part dels sindicats, encara que van recriminar al Govern central l’absència de negociació, mentre que la patronal CEOE va titllar l’anunci d’“ocurrència”. La vicepresidenta segona i ministra del ram, Yolanda Díaz, va anunciar ahir la seua intenció de modificar l’Estatut dels Treballadors per ampliar el permís laboral retribuït per mort de familiars fins a un màxim de 10 dies en lloc dels dos vigents fins ara.
Així mateix, preveu posar en marxa un nou permís per a cures pal·liatives. “Ningú no pot treballar bé als dos dies de morir un pare, una mare, un fill o un amic”, va considerar Díaz. Aquest canvi, els tràmits del qual s’iniciaran pròximament i que la ministra va assenyalar que ha estat consensuat en el si del Govern espanyol, però no amb els agents socials, es durà a terme via decret llei.
D’altra banda, fonts de Treball van apuntar que el permís anirà en funció del grau de consanguinitat, com ocorre actualment.
La notícia, que els sindicats van acollir de manera positiva i la patronal va titllar d’“ocurrència”, va ser matisada hores més tard pel ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, que va apuntar que l’Executiu central aposta per “trobar un equilibri per poder fer-ho de la mà de les nostres empreses”.