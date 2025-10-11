HABITATGE
Desallotgen 56 persones a l’antiga nau fabril La Escocesa
La Guàrdia Urbana de Barcelona va desallotjar ahir 56 persones a l’antiga nau fabril La Escocesa, al barri del Poblenou, de les quals 21 han estat ateses per serveis socials. La Escocesa, propietat municipal des del 2017, havia tornat a ser ocupada per col·lectius vulnerables després d’un macrodesallotjament el 2021. L’ajuntament afirma que l’estructura registra “danys greus” i que “suposa un perill per als residents”, segons un informe dels Bombers.