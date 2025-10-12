FRANÇA
França continua sumida en una greu incertesa política
El mateix renomenat primer ministre Lecornu reconeix el “ridícul estancament”. La majoria de formacions gal·les, contràries a donar-li suport en la seua travessia
El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, va reconèixer ahir, un dia després que el president de França, Emmanuel Macron, li encarregués novament que es posi al capdavant del Govern gal, el “ridícul estancament” en el qual es troba la política francesa i va defensar la seua “missió” d’aprovar uns nous pressupostos públics abans del 31 de desembre.
Lecornu va plantejar la “urgència” d’aprovar uns pressupostos i d’altres “assumptes urgents” com la situació política a Nova Caledònia més enllà d’altres objectius. “Per ser completament transparent (...) no tinc cap agenda. La meua única ambició és sortir d’aquest moment, que és objectivament molt difícil per a tothom”, va dir.
Tanmateix, ho té molt complicat a causa que des de l’esquerra i la dreta política francesa els recels cap al seu govern són palpables.
Per exemple, el conservador partit francès d’Els Republicans va anunciar el seu rebuig de participar en el segon govern que prepara Lecornu. Segons Le Figaro, dels 91 membres del politburó de la formació que va crear Nicolas Sarkozy, 74 van rebutjar la seua participació en el Govern, però fonts del partit van avançar al mitjà gal que existeix la intenció de convocar una votació electrònica entre els seus militants per ratificar la decisió.
Tombar Lecornu
Paral·lelament, la ultradreta de Marine Le Pen i l’esquerra contestatària de Jean-Luc Mélenchon, dos dels principals grups parlamentaris, ja pensen a tombar Lecornu a través de mocions de censura a l’Assemblea Nacional.
En la resta de l’esquerra, cap responsable del Partit Socialista (PS) no s’havia pronunciat després de l’anunci del retorn de Lecornu al capdavant de l’Executiu, encara que hi ha seriosos dubtes que donin suport al seu Govern. Marine Tondelier, la líder dels Ecologistes, va escriure un escàs missatge a les seues xarxes socials: “Increïble”.
Per la seua part, dins dels que han estat aliats dels últims Governs i que han tingut enfrontaments en els últims dies, els líders de les forces centristes (el macronista Renaixement, el Modem i Horitzons) s’havien mostrat discrets.