L’ONU confirma que l’ajuda humanitària comença a entrar a Gaza amb l’alto el foc
Hamas assegura que encara hi ha uns 7.000 cadàvers entre les ruïnes dels edificis arrasats per Israel. Milers de manifestants propalestins surten al carrer a ciutats com Londres, Oslo o Milà
La directora a Espanya de l’agència de l’ONU per als refugiats palestins (UNRWA), Raquel Martí, va confirmar ahir que l’ajuda humanitària comença a entrar a la Franja de Gaza després de l’alto el foc. Els primers camions van accedir a la Franja a través del pas de Rafah –entre Egipte i Palestina– i s’esperava que en les pròximes hores s’obrissin altres passos fronterers més al nord.
“La població de Gaza és feliç perquè és la primera nit que dormen sense el soroll de les bombes i els drons. A més, moltes famílies van poder reunificar-se”, va assegurar Martí.
Més de 200.000 palestins han recorregut la Franja de Gaza en les últimes hores en direcció al nord per tornar a casa seua i uns 6.000 camions amb ajuda humanitària esperen per entrar “com més aviat millor” al territori, totalment devastat després de dos anys de guerra.
D’altra banda, els efectius d’emergència i salvament de la Franja van efectuar durant el primer dia de l’alto el foc amb Israel més de 5.000 operacions de recuperació de cossos i restauració d’infraestructures enmig d’una enorme devastació que afecta el 90% de la infraestructura civil, inclosa la destrucció de 300.000 habitatges i el desplaçament forçat de dos milions de persones pels atacs israelians, segons estimacions del ministeri de Salut del moviment islamista Hamas.
Segons aquest departament, hi ha encara almenys 7.000 cossos de persones mortes entre la runa de la Franja, dels quals 3.600 tenen noms i cognoms a l’haver estat denunciats com a desapareguts per les seues famílies.
Per la seua part, milers de funcionaris israelians van treballar durant tota la nit de divendres, segons va informar el servei de presons d’Israel, per traslladar els presos palestins que seran alliberats després de l’intercanvi d’ostatges a les presons d’Ofer i la de Ketziot. En virtut de l’acord, Israel alliberarà aquests 250 presoners i 1.700 arrestats a Gaza des del 7 d’octubre del 2023. Abans de demà dilluns al migdia, els 48 ostatges israelians en mans de Hamas haurien de ser alliberats a Gaza, amb la mediació del Comitè de la Creu Roja que també s’encarregarà de trobar les restes mortals de 28 captius, i només després seran alliberats els palestins.
Manifestacions
Ahir, milers de persones van sortir als carrers de Londres, Oslo, Milà o Torí en una nova jornada de mobilitzacions en suport a la població palestina després de l’entrada en vigor de l’acord d’alto el foc previst en el pla de pau.
Forces internacionals
Sánchez acudirà demà a Egipte a la firma de l’acord de pau
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, assistirà demà dilluns com a convidat del Govern egipci a la cerimònia de firma de l’acord per posar fi a la guerra a Gaza, que tindrà lloc a la localitat de Sharm al-Sheikh, on s’han celebrat les negociacions de les quals ha sorgit aquest pacte.
Segons van anunciar fonts governamentals, l’acte, en el qual també serà present el ministre d’Afers Exteriors, Cooperació i la Unió Europea, José Manuel Albares, es preveu al migdia.La cerimònia, que organitza el Govern d’Egipte, comptarà també amb la participació dels Estats Units, els principals països àrabs i la presència d’alguns països europeus.Per la seua banda, el president egipci, Abdelfatah al-Sisi, va anunciar que el seu país, concretament la ciutat de Sharm al-Sheikh, acollirà una conferència internacional sobre la reconstrucció de la Franja de Gaza, en què hi ha ara mateix un alto el foc en vigor amb vistes a l’imminent alliberament d’ostatges i de presoners.
Així mateix, al-Sisi va ressaltar també “la importància del desplegament d’una força internacional a la Franja de Gaza” i “que es legitimi internacionalment l’acord a través del Consell de Seguretat de l’ONU”.Tanmateix, Hamas, Gihad Islàmica i el Front Popular per a l’Alliberament de Palestina, les tres principals faccions palestines de Gaza, van insistir en el seu rebuig conjunt de qualsevol intent d’imposar una “tutela estrangera” sobre l’administració de l’enclavament, una qüestió “purament interna i palestina”.
Tornen a Espanya quatre activistes deportats per Israel
Quatre dels vuit espanyols que viatjaven en l’última flotilla amb ajuda per a Gaza interceptada aquesta setmana per Israel van tornar ahir a Espanya, encara que van prometre que tornaran a anar-hi per continuar denunciant la intervenció d’Israel i trencar el bloqueig de Gaza. En concret, Israel ha alliberat la diputada de Més Madrid a l’Assemblea de Madrid Jimena González Gómez, María Teresa Arancón, María Plata Díaz i Yacine Belkaid Ayari. Així mateix, es preveia que l’activista Reyes Rigo, l’única integrant espanyola de la Global Sumud Flotilla sota custòdia d’Israel després del seu arrest l’1 d’octubre, fos deportada ahir a la nit.