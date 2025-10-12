TRÀNSIT
Moren el conductor d’un turisme a Rupià i un motorista a Lloret de Mar
El conductor d’un turisme va morir ahir al migdia en un xoc frontal entre dos cotxes a la GI-642 a Rupià (Baix Empordà), segons va informar el Servei Català de Trànsit.
L’avís de l’accident es va rebre a les 13.42 hores al quilòmetre 2,4 de la GI-642, entre les poblacions de Rupià i Parlavà.
A conseqüència del xoc, del qual encara s’investiguen les causes, el conductor d’un dels vehicles ha mort.
Es tracta d’un veí de l’Estartit de 28 anys d’edat. A més, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar dos ferits menys greus a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
Divendres, un motorista va morir al migdia en un xoc contra un camió d’escombraries a Lloret de Mar (Selva). L’avís de l’accident es va rebre a les 13.22 hores a la pista asfaltada que connecta la carretera C-63 amb la planta de transvasament i el dipòsit controlat de residus de Lloret.
Des de començament d’any, 118 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes, segons Trànsit. Gairebé el 45 per cent d’aquestes morts corresponen a col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes). El mes de setembre es va tancar amb 15 víctimes mortals, gairebé el doble que en el mateix període de l’any passat.