EMERGÈNCIES
Protecció Civil demana precaució al Montsià i el Baix Ebre per l’Alice
L’alarma més intensa es mantindrà fins avui al matí. La dana abandona Múrcia i avança cap a les demarcacions de Castelló, Tarragona i les Balears
Protecció Civil va alertar ahir que un episodi de fortes pluges, en algun cas torrencials, afectaria el sud de Catalunya des de la nit d’ahir i fins avui diumenge al matí, quan les precipitacions a conseqüència de la dana Alice perdran força i es desplaçaran al nord fins al Maresme.
Davant d’aquest escenari, Protecció Civil va demanar evitar els desplaçaments que no siguin estrictament necessaris a les comarques del Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre. En cas de viatjar, es va recomanar consultar les previsions meteorològiques i l’estat de les carreteres. També es va fer una crida a no travessar rius i rieres amb el cotxe en previsió d’avingudes sobtades.
La situació d’inestabilitat causada per la dana Alice va passar ahir de llarg per la regió de Múrcia sense causar danys personals, mentre avançava el risc de pluges fortes i persistents per les regions del nord de la Mediterrània, especialment a les Balears, Castelló i Tarragona.
Afectacions
Les pluges intenses i tempestes per la dana Alice a les Balears van provocar avaries i talls elèctrics que van afectar uns 900 usuaris a totes les illes, així com 17 vols cancel·lats o retardats.
L’Alice ja ha deixat al País Valencià des que va començar més de 250 litres acumulats per metre quadrat en algunes zones i prop de 400 incidents gestionats pel 112, a més d’evacuacions, el tall d’algunes carreteres i la interrupció de la circulació del metro i el ferrocarril en alguns punts.
A Múrcia, la situació d’inestabilitat pel pas de l’Alice va millorar també ahir, després d’acumular en algunes zones d’aquesta comunitat autònoma fins a 180 litres per metre quadrat i diversos evacuats van començar a tornar als seus llocs de residència, sense que fos necessària la intervenció de la Unitat Militar d’Emergències (UME) a Los Alcázares.