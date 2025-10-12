EUA
El tancament de Govern als EUA deixa els primers acomiadaments i retards
Afecten departaments com Educació
El tancament del Govern federal dels Estats Units, que va complir ahir onze dies, ja ha deixat els primers acomiadaments d’empleats federals ordenats per la Casa Blanca i està provocant retards en el trànsit aeri i a la frontera amb Mèxic, i amenaça amb l’impagament dels militars per primera vegada en la història.
Els demòcrates i republicans no han aconseguit encara posar-se d’acord per sumar els 60 vots necessaris en un dels dos projectes pressupostaris temporals i aboquen el país a entrar en una tercera setmana en aquesta situació, en la qual està sumit des de l’1 d’octubre.
Demà dilluns és festiu al país, per la qual cosa el Senat nord-americà no tornarà a reunir-se fins al dimarts 14, quan es votarà de nou la proposta republicana una vuitena vegada.
Com ja havia avançat, l’Administració de Donald Trump va ordenar divendres els primers acomiadaments sota el pretext del tancament parcial del Govern federal.
Aquests acomiadaments afecten els departaments de Comerç, Educació, Energia, Salut i Serveis Humans, Habitatge i Desenvolupament Urbà, Seguretat Nacional i Tresor.
Aquests cessaments responen al desig de Trump d’eliminar llocs de treball que no encaixin en les prioritats, segons van explicar, i reduir la despesa pública. En altres tancaments, els treballadors van ser posats en suspensió i quan es va reobrir el Govern van recuperar els seus llocs de treball.
A més, encara que no hagin estat acomiadats encara, el tancament del Govern federal està provocant que milers de treballadors no acudeixin als seus llocs de treball per falta de fons, provocant d’aquesta manera escassetat especialment en alguns sectors.