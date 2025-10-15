TEMPORAL
Alcaldes demanen voluntaris per netejar i mesures per evitar noves inundacions
Moltes infraestructures, com camins rurals o carreteres, han patit greus danys a les Terres de l’Ebre. Les classes i l’activitat sanitària es reprenen avui després de rebaixar-se l’estat d’alerta
Els alcaldes dels municipis de les Terres del’Ebre afectats per les inundacions a causa de la dana Alice reclamaven ahir l’arribada de voluntaris que els ajudin a recuperar la normalitat dels carrers i mesures a la Generalitat a curt i mitjà termini perquè aquesta situació no es torni a repetir, com arreglar els camins rurals o mantenir en condicions i nets els barrancs. No obstant, també reclamen canvis estructurals que evitin que aquestes zones tornin a ser castigades pels temporals. En el cas de l’ajuntament d’Alcanar, fins i tot s’ha posat sobre la taula l’opció d’expropiar als veïns les cases que es troben en zones inundables.
De moment, el Consell Executiu va aprovar ahir el primer paquet d’ajuts per pal·liar els danys causats pel temporal, que inclouen la posada en marxa d’ajuts directes per valor de 10 milions d’euros i 50 milions més en préstecs, així com altres actuacions en matèria de contractació pública i gestió d’emergències. Entre les principals actuacions en aquest sentit destaca la creació del Centre Logístic d’Emergències Catalunya Sud, que dotarà els municipis i consells comarcals de recursos materials, infraestructures i suport tècnic per millorar la gestió i la resposta davant de futures emergències.
Per la seua part, ahir van arribar a les zones afectades més d’una setantena de voluntaris de 23 associacions de Protecció Civil i 25 més de la Creu Roja per ajudar en les tasques de neteja i reparació. I és que els desperfectes generats per les pluges torrencials i l’acumulació de materials han estat molts. A Mas de Barberans, per exemple, la força de l’aigua va destrossar bona part dels camins de la xarxa viària agrícola, els quals van ser reconstruïts aquesta primavera després de patir destrosses durant la gota freda de 2023. A la Ràpita, els danys provocats per la riuada obligaran a demolir i a tornar a construir el pont d’entrada principal al municipi, ja que tècnics i Bombers van detectar ahir danys irreparables. En altres punts com Amposta o Tortosa hi ha vies que encara no han pogut ser completament obertes a causa de danys en l’asfalt. Ahir les classes van continuar suspeses al Montsià, Baix Ebre, Ribera d”Ebre i Terra Alta, on tampoc no es prestava assistència no urgent als centres sanitaris. Avui s’espera que recuperin el funcionament habitual després de rebaixar-se l’alerta del pla Inuncat.
Valoren danys “irreparables” en finques d’oliveres i cítrics
Les pluges caigudes en els últims dies han afectat greument camps d’oliveres, cítrics i horta a les Terres de l’Ebre, especialment als municipis del Montsià i el Baix Ebre, deixant molts agricultors en una situació crítica. El xàfec, que s’afegeix al que ja van patir fa una setmana, arriba coincidint amb l’inici de la collita de l’oliva, que va arrancar fa tot just una setmana. Malgrat que els danys encara no s’han pogut valorar amb precisió, perquè moltes finques encara són inaccessibles a causa de les inundacions, les organitzacions agràries estimen que hauran patit danys irreparables. L’excés d’humitat és un altre factor que podria perjudicar els agricultors, ja que en el cas de les oliveres pot provocar fongs en els arbres, i en el cas dels cítrics acabar de fer malbé la fruita. És per això que les organitzacions agràries exigeixen al Govern “celeritat” per reparar els camins i ajuts.