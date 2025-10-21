JUSTÍCIA
Correa confessa que des de la Gürtel no va pagar impostos
Arranca l’últim judici de la trama
Vint dels 25 acusats en la peça principal del cas Gürtel van comunicar ahir a l’Audiència Nacional que reconeixen els delictes de frau fiscal i de blanqueig dels diners obtinguts per la trama de corrupció relacionada amb el PP, entre els quals els dos capitostos, Francisco Correa i Pablo Crespo. L’Audiència Nacional va iniciar l’últim judici de la macrocausa amb la declaració de Correa, que va confessar que des de la posada en marxa de la trama el 1999 no va pagar impostos, no va presentar declaracions tributàries i no apareixia com a titular de comptes bancaris a Espanya. Sobre això, va admetre que va intentar aconseguir la residència a Panamà a canvi de més de 300.000 dòlars a través d’una de les acusades, que el “va estafar” –va dir– perquè no l’hi va aconseguir. Amb tot, va afirmar no recordar que se li presentés aquesta dona com a íntima de l’expresident José María Aznar: “Jo no era amic seu. El coneixia perquè treballava per al PP i vaig anar al casament de la filla, però no era el meu amic.” Els vint acusats que reconeixen fets busquen rebaixar la pena que se’ls pugui imposar i en concret Correa i Crespo s’enfronten a una petició de la fiscal de 77 anys de presó, la més alta.