Hamas acusa Israel de violar la treva vuitanta vegades
Causant gairebé 100 morts en 2 setmanes. La UE paralitza però no suspèn les sancions contra el Govern hebreu
Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), van acusar ahir Israel de cometre 80 violacions de l’alto el foc des del seu inici, amb un balanç de gairebé cent palestins morts i més de 200 ferits en aquest període.
“L’ocupació israeliana ha comès una sèrie de violacions greus i repetides des de l’anunci del final de la guerra a la Franja de Gaza, amb una vuitantena de violacions documentades fins diumenge, en una flagrant i clara violació de la decisió de posar fi a la guerra i al Dret Internacional Humanitari”, va dir l’oficina gazianes.
El comunicat de Hamas va ser publicat després que Israel informés que reprenia l’alto el foc al cap d’una sèrie d’atacs de represàlia arran de la mort de dos militars en un suposat atac de milicians palestins a Rafah, que van portar Israel a acusar al grup islamista de violar el fràgil alto el foc pactat fa poc més d’una setmana a l’enclavament.
Mentrestant, els ministres d’Exteriors de la Unió Europea (UE) van acordar “no avançar” en l’aprovació de les sancions proposades per Brussel·les contra Israel davant del nou “context” del conflicte a Gaza amb l’alto el foc, però tampoc no van decidir retirar-les de la taula per la “fràgil” situació a la Franja de Gaza.