Sarkozy entra a la presó pel finançament de la seua campanya del 2007
El seu empresonament ha causat un electroxoc en una part de la societat francesa
L’expresident francès Nicolas Sarkozy va entrar aquest dimarts a la presó parisenca de La Santé per la pena de cinc anys imposada pel finançament de la campanya electoral que el va portar a l’Elisi el 2007 amb diners del règim libi de Muamar Gadafi, el que el converteix en el primer excap d’Estat francès en ser empresonat. Sarkozy va arribar a la presó parisenca, situada al districte XIV, escortat en un cotxe negre i seguit per motoristes de televisions que van transmetre en directe el trajecte des del seu domicili al districte XVI. La seua entrada es va produir cap a les 9.39 hores locals al mig d’un fort dispositiu de seguretat.
"Benvingut Sarkozy!", "Sarkozy és aquí!" van cridar alguns dels presents a l’arribada del qui va ser president de França des del 2007 a 2012 a la vetusta presó parisenca, mentre que altres persones preguntaven: "Carla, on ets", en al·lusió a l’esposa de l’expresident. El seu empresonament, que ha causat un electroxoc en una part de la societat francesa, va ser seguit per desenes de mitjans de comunicació nacionals i estrangers, fins i tot diverses televisions van transmetre el trajecte de l’excap des del seu domicili en directe.
Sarkozy va sortir sobre les 9.10 hores locals de la mà de la seua dona, Carla Bruni, i en companyia dels seus fills i els seus germans del seu domicili, on diverses desenes de persones es van congregar en mostra de suport a l’excap d’Estat i el van aplaudir després de cantar la Marsellesa, l’himne de França. Just abans de posar rumb a La Santé, l’expresident va publicar un missatge a les seues xarxes socials: "En preparar-me per creuar els murs de La Santé, els meus pensaments estan amb el poble francès". "Vull dir-los amb la força infrangible que em caracteritza que no és un expresident de la República que està sent empresonat aquest matí, sinó un home innocent. Continuaré denunciant aquest escàndol judicial, aquest via crucis que he patit durant més de deu anys," va escriure, abans d’afegir: "La veritat triomfarà", però el "preu a pagar serà devastador".
Els advocats de Sarkozy, que es convertirà en el primer expresident en la història de la República francesa i de la Unió Europea que ingressa a la presó, han anunciat avui que presentaran una petició de posada en llibertat "molt ràpidament" perquè "una nit a la presó és massa".