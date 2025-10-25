POLÍTICA
Espanya i Alemanya obren negociacions perquè el català sigui llengua oficial a la UE
Ambdós països reconeixen les llengües cooficials com a “part essencial de la identitat plurilingüe” de l’Estat espanyol. El PSOE mou fitxa abans de la reunió de Junts sobre el suport al Govern central
El Govern espanyol va acordar ahir iniciar converses bilaterals amb el Govern alemany amb l’objectiu de “trobar una resposta” a la sol·licitud de la Moncloa que el català, l’eusquera i el gallec siguin oficials a la Unió Europea, una decisió que requereix unanimitat de tots els membres i sobre la qual Alemanya ha presentat molts dubtes. Ambdós països reconeixen que l’ús de llengües cooficials és “una part essencial de la identitat nacional plurilingüe” d’Espanya, que presentarà “un text per a debat i decisió” dels 27 estats de la UE. Segons un comunicat conjunt, el ministeri d’Afers Estrangers començarà a negociar “com més aviat millor”.
El canceller alemany, Friedrich Merz, va reafirmar la negativa a l’oficialitat del català a la UE en la seua visita a Espanya al setembre i va destacar que la intel·ligència artificial pot ser una solució per a la traducció en el futur. A inicis d’aquesta setmana, l’Executiu espanyol va descartar tornar a abordar l’assumpte fins que no es constatés la unanimitat dels 27 membres, perquè “és un tema que no té per què estar sempre a l’agenda”. Espanya va portar el tema a debat el 18 de juliol, però es va ajornar la votació i encara no s’ha tornat a incorporar a les següents reunions malgrat la insistència de Junts, que ho va posar com a condició per donar suport a Pedro Sánchez en la seua investidura com a president del Govern estatal.
D’aquesta manera, el PSOE respon al moviment de la formació de Carles Puigdemont, que després d’elevar el to contra els socialistes reunirà dilluns vinent la cúpula a Perpinyà per prendre una decisió sobre el suport al Govern espanyol. La líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va advertir que “el temps dels ultimàtums ha acabat” i que ha arribat “l’hora del canvi”.
Per la seua part, Sánchez va assegurar dijous que està complint els compromisos amb Junts i que està disposat a reunir-se amb Puigdemont. “Ho he dit mil vegades, per què hem aprovat una llei d’amnistia? Per normalitzar la situació amb els actors polítics”, va assenyalar el cap de l’Executiu, que va manifestar que els partits amb l’expresident es produiran “quan toqui”.
D’altra banda, el diputat del PP Juan Bravo va rebutjar el “soroll” sobre un pacte amb els de Puigdemont i va afirmar que no han demanat els seus vots per a una moció de censura contra Sánchez. “És una decisió que ha de prendre Junts”, va afirmar Bravo.
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha convocat dilluns vinent l’executiva del partit a Perpinyà per analitzar l’estat dels acords segellats amb el PSOE. “A la tardor passaran coses”, va advertir a l’agost l’expresident, que ha denunciat en aquests últims mesos que han donat “prou temps” als socialistes per complir els pactes i que “no ho han aprofitat”.
D’altra banda, amb les negociacions amb el Govern alemany per fer oficial el català a la Unió Europea, el PSOE busca satisfer un dels punts clau que Junts va posar sobre la taula en els acords de Brussel·les per a la investidura del president Pedro Sánchez. El fracàs al Congrés per transferir les competències d’immigració a la Generalitat o la no-aplicació total de l’amnistia han provocat el cansament de Junts, que en cas de trencar el suport a l’Executiu central, sotmetrà la decisió final a consulta amb la militància.