ARGENTINA
Milei arrasa a les legislatives pel suport dels EUA i l’alta abstenció
S’imposa a les urnes, amb el 41% dels vots, sobre el peronisme i guanya pes al Parlament. Retarda la remodelació del seu govern, assetjat per la corrupció
La Llibertat Avança (LLA), el partit del president argentí, Javier Milei, va guanyar les eleccions legislatives parcials celebrades diumenge, ampliant així la mida del seu grup tant a la Cambra de Diputats com al Senat. En conseqüència, la formació que actualment ostenta l’Executiu va aconseguir més de la meitat dels escons en joc a les Cambres Alta i Baixa, a l’obtenir tretze dels 24 escons a triar al Senat i 64 dels 127 corresponents la Cambra de Diputats.
Millorant tots els pronòstics, Milei surt enfortit d’uns comicis marcats per una taxa d’abstenció històrica i per la intromissió del nord-americà Donald Trump, que va amenaçar de tallar l’ajuda al país si el seu gran aliat a Sud-amèrica no sortia victoriós.
Baixa participació
Amb una participació del 67,9%, de les més baixes des de la tornada del país a la democràcia el 1983, i amb el 97,2% de l’escrutini, el LLA va aconseguir el 40,8 per cent de les paperetes, davant de la formació peronista Força Pàtria, que es va quedar per sota del 24,3% i 31 escons, i d’altres formacions amb reduïts resultats entre les quals només Províncies Unides va assolir el milió de vots, amb prou feines un cinc per cent del total que li atorga també cinc diputats. A la Cambra Alta, després de la participació del 69,5% del cens i el 94,5% escrutat, el partit de Milei va superar el 42,5% dels vots, sobrepassant folgadament al 23,2% de Força Pàtria, amb sis senadors, mentre que el repartiment d’escons el completen partits regionals d’Entre Rius, Salta i Neuquén, amb un cada un.
Després de la lectura dels resultats, les principals figures del partit i del Govern van celebrar la seua elecció en un acte protagonitzat pel mateix Milei, que va voler “donar les gràcies a tots els argentins”. “Desde La Quiaca fins a Ushuaia, el poble ha confirmat la seua vocació de canviar el destí de la pàtria”, va asseverar.
Remodelació aparcada
D’altra banda, Milei va anunciar que retardarà la remodelació del seu govern, perjudicat per les denúncies de corrupció contra la seua germana, que va prometre que emprendria després d’aquests comicis.