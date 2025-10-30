HOMENATGE
Emoció, dolor i indignació
Les víctimes de la dana són homenatjades al funeral d’Estat un any després de la tragèdia. Felip VI presideix l’acte al Museu de les Arts i les Ciències, en el qual Mazón és insultat
Un any després del desastre natural més gran d’aquest segle a Espanya, les víctimes de la dana van tenir ahir el seu homenatge en forma de funeral d’Estat, commemorat al Museu de les Arts i les Ciències de València. 229 de morts al País Valencià, afegits a set a Castella-la Manxa i un a Andalusia.
L’acte va ser presidit pel rei Felip VI –acompanyat de la reina Letícia– i el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, que van conversar abans de l’inici de la cerimònia amb familiars de les víctimes. El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, no va saludar els familiars, després que aquests li demanessin durant els últims mesos que no assistís al funeral per la seua gestió de la catàstrofe. Just abans de començar l’acte, diverses persones van retreure al mandatari valencià la seua presència amb insults com “covard”, “rata” i “assassí”.
El funeral, al qual van assistir polítics com Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo o Salvador Illa, es va iniciar amb la lectura de les 237 víctimes mortals per la dana per part de la periodista Lara Siscar. Alguns dels familiars van portar fotos dels morts i no van poder contenir les llàgrimes. Després de la lectura, els monarques van fer entrega de la corona de llorer al monument a les víctimes en el centre del Museu.
Andrea Ferrari, Naiara Chuliá i Virgina Ortiz, familiars de víctimes, van oferir discursos en els quals van destacar el record als morts, les dificultats dels supervivents i la solidaritat dels voluntaris. I, referint-se a Mazón, van afirmar que “qui omet el seu deure, comet l’acte primigeni que deriva en morts”.
Seguidament, Felip VI va traslladar el seu “dolor i afecte” als familiars i va considerar necessari continuar analitzant les causes de la tragèdia per extreure “amb rigor i serenitat” les lliçons necessàries. “Tots desitgem que una cosa així no torni a passar. Posem tots de la nostra part per impedir que es repeteixi”, va demanar el monarca, que va assenyalar que cada víctima “forma part d’una memòria que ens pertany a tots i que entre tots hem de i volem preservar”. Les protestes contra Mazón van continuar després de la cerimònia, amb greus insults cap al dirigent popular i una concentració de més de 200 persones a les portes del Museu, xifra similar a les que van demanar la seua dimissió a Barcelona.
Mentrestant, la plaça Major de la localitat de Letur (Albacete) va acollir ahir un acte de memòria pels sis veïns morts per la dana en aquest municipi, on es va reconèixer el treball que van fer els voluntaris durant la tragèdia.
Cadires buides per la presència de Mazón a la cerimònia
El funeral d’Estat de la dana va quedar marcat pel dolor i la indignació per la presència del cap del Consell, Carlos Mazón, que va ser insultat abans i després de l’acte. Les principals associacions de víctimes van demanar al president que no hi anés, denunciant la seua gestió de la crisi i la tardança a enviar el missatge Es-Alert a la població el dia de la dana. Familiars de 24 víctimes van decidir no assistir a la cerimònia i van quedar diverses cadires buides al Museu. “Ens sembla un insult haver posat els botxins amb les víctimes”, van lamentar dos fills d’un mort, que no hi van ser presents per “repulsió” en un acte que “havia de servir per honrar els nostres éssers estimats”.