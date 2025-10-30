POLÍTICA
La militància de Junts decideix avui si trenca amb el PSOE
La votació acaba aquesta tarda a les 18 hores. Sánchez es compromet a desbloquejar la proposta sobre multireincidència
La militància de Junts decideix avui si avala la decisió de la direcció del partit de trencar els acords amb el PSOE, una votació que va arrancar ahir a les 10.00 hores i que acaba aquesta tarda a les 18.00 hores. El consell nacional de la formació va aprovar dimarts amb més del 93% dels vots l’acord de la cúpula de sotmetre la ratificació de la decisió a la militància.
“Estàs d’acord amb la proposta de la direcció nacional de donar per acabat l’acord d’investidura amb el PSOE davant dels reiterats incompliments dels seus compromisos?”, és la pregunta que el partit liderat per Carles Puigdemont fa a les seues bases. La no-aplicació total de la llei d’amnistia, la no-oficialitat del català a les institucions europees i la no-transferència de les competències d’immigració a la Generalitat són les principals exigències que Junts considera que el PSOE no ha complert.
Malgrat el missatge de tranquil·litat que els socialistes han intentat traslladar després de la ruptura de la formació independentista, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va moure fitxa ahir al Congrés al comprometre’s a tramitar una proposició de llei de Junts per combatre la multireincidència, bloquejada des de fa un any per PSOE i Sumar igual que una altra iniciativa contra les okupacions. “Aquest Executiu es pren molt seriosament la seguretat com a bé públic”, va assenyalar el president espanyol, que va admetre que la multireincidència és “un problema de seguretat”.
Sánchez va reconèixer que sempre ha estat conscient de la “complexitat parlamentària” de la Cambra, però va afirmar que, després de la decisió de Junts, manté la mà estesa a tots els grups menys a Vox per construir “majories”. El PP ha exigit aquesta setmana al cap de l’Executiu central que segueixi els passos de la presidenta extremenya, María Guardiola, i convoqui eleccions anticipades per les dificultats per aprovar els pressupostos de l’any que ve, i la secretària general de Podem, Ione Belarra, també va posar en dubte la continuïtat del Govern central.