HOMENATGE
“La plaça queda petita per a la infàmia que presideix la Generalitat”
Despleguen 229 mantes tèrmiques per recordar les víctimes i carregar “contra qui va causar les absències”. Una marxa recorre l’itinerari de Mazón d’aquell dia
Les principals associacions de víctimes de la dana es van manifestar ahir contra el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, per la seua gestió el dia de la catàstrofe i la decisió d’assistir al funeral d’Estat. La presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals de la Dana, Rosa Álvarez, va remarcar el “dolor de les absències” i va carregar contra “qui va causar aquestes absències, que continua de forma inexplicable al mateix lloc”.
La plataforma Acord Social Valencià va omplir el terra de la plaça de la Verge de València amb 229 mantes tèrmiques en record de les víctimes mortals a la comunitat, en un acte en el qual van acudir prop de cinc-centes persones, inclosos alguns regidors de Compromís i el PSOE. “Són les mantes amb què es tapaven els cossos a mesura que anaven apareixent. Aquesta plaça es quedarà petita per a la infàmia que encara continua presidint el Palau de la Generalitat”, va explicar Beatriu Cardona, portaveu de la plataforma. Després de seguir durant gairebé 25 minuts en silenci la col·locació de les mantes amb els noms de les víctimes, els assistents van exigir amb càntics la dimissió de Mazón i van reclamar responsabilitats judicials.
Acord Social Valencià també va organitzar una marxa que va recórrer el “trajecte de la ignomínia” de Mazón el dia de la dana al centre de València per denunciar la “negligència criminal” del mandatari valencià, de la Generalitat i del PP. La marxa, que va reunir unes mil persones, va començar a la plaça de la Verge i va seguir fins al restaurant El Ventorro, on el president va dinar amb la periodista Maribel Vilaplana abans d’arribar al Cecopi a les 20.28 hores.
Durant la marxa els manifestants van portar caretes i pancartes contra Mazón, i es van sentir crits com “no són morts, són assassinats”, després de cinc minuts de silenci per les víctimes.
“Mazón va fer aquest recorregut quan havia d’estar treballant”, va denunciar Cardona.
Mazón: “Hi ha coses que haurien hagut de funcionar millor”
El president valencià, Carlos Mazón, va admetre ahir que “hi va haver coses que haurien hagut e funcionar millor” respecte a la gestió de la dana. Així ho va dir en una declaració institucional al Palau de la Generalitat, en la qual va assenyalar que “no és un dia per a la confrontació” i va acordar declarar el 29 d’octubre com a dia de record de les víctimes de la dana i jornada de dol oficial.
El 20% del comerç i el 6% de la indústria han hagut de tancar
Les inundacions per la dana van deixar 229 víctimes mortals i més de 2.600 ferits a València, i van provocar greus danys en infraestructures. Les conseqüències de la tragèdia encara perduren, i el seu impacte arriba fins a la indústria. A la zona zero de la dana –que inclou municipis com Paiporta, Catarroja o Alfafar– hi havia 1.500 empreses industrials abans de la catàstrofe, de les quals el 80% van haver de parar l’activitat. Un any després, un centenar d’empreses industrials (aproximadament el 6%) han tancat.
Demanen el tiquet del pàrquing de la periodista que va dinar amb Mazón
Una acusació particular ha demanat a la jutge que investiga la dana que requereixi el tiquet del pàrquing al qual van anar el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, i la periodista Maribel Vilaplana després del dinar a El Ventorro el 29 d’octubre del 2024. Es tracta de l’advocat que va aconseguir que la jutge cités a declarar com a testimoni Vilaplana el dilluns vinent 3 de novembre.
La Justícia investiga el procés de presa de decisions al Cecopi el dia de la dana –que va enviar el missatge Es-Alert a les 20.11 hores– i l’actuació de Mazón, que –segons les últimes informacions– va acompanyar Vilaplana al seu aparcament després del dinar. Arran d’aquesta versió, l’acusació particular reclama a la instructora que requereixi el tiquet a la periodista o l’empresa d’aparcament, en cas que Vilaplana en disposi, per determinar l’hora d’entrada i sortida del seu vehicle.