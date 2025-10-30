LLIBRES
El rei emèrit s’atribueix haver portat “la llibertat als espanyols”
En un avenç de ‘Reconciliación’, el seu llibre de memòries
El rei emèrit Joan Carles I va tornar ahir a Espanya després de publicar un avenç del seu llibre de memòries Reconciliación, escrit juntament amb la guionista francesa Laurence Debray i que es publicarà el 5 de novembre a França. L’antic monarca, resident a Abu Dhabi, ha defensat que la democràcia és l’“herència” que va deixar a Espanya durant el seu regnat i ha expressat que té com a desig “recuperar la relació” amb el seu fill, l’actual rei Felip VI.
A les memòries, Joan Carles parla sobre la relació amb el dictador Francisco Franco, sense ocultar “certa admiració”. Segons l’emèrit, Franco projectava sobre ell algun sentiment “paternal” i el va fer rei per “crear un règim més obert”. “La democràcia no va caure del cel!”, afirma Joan Carles, que lamenta que va portar “la llibertat als espanyols” però que ell mai no ha estat “lliure”. El rei emèrit, a més, assegura que el 23 de febrer del 1981 hi va haver tres cops d’Estat: el del tinent coronel Antonio Tejero, el del general Alfonso Armada i el de càrrecs electes propers al franquisme.
Sobre la relació amb el seu fill, afirma que li ha “girat l’esquena per deure” i va patir al veure’l tan “insensible”. L’emèrit reconeix, tanmateix, “errors” durant la seua carrera com acceptar el “regal de cent milions de dòlars del rei de l’Aràbia Saudita” però denuncia ser “l’únic espanyol que no cobra cap pensió després de gairebé quaranta anys de servei”.
El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufían, li va demanar que “torni el que ha robat i que se’n vagi a un asil”.