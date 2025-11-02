BALCANS
Grans protestes a Sèrbia un any després de l’accident a Novi Sad
Milers de persones es van concentrar ahir a Sèrbia per retre homenatge a les 16 víctimes pel ensorrament d’una marquesina a l’estació de trens de Novi Sad, un any després de l’accident. La tragèdia va desencadenar una onada de protestes estudiantils sense precedents contra el Govern serbi, que han continuat al llarg de l’any. Els manifestants es van atansar a l’estació de Novi Sad i van fer 16 minuts de silenci per les víctimes.