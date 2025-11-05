POLÍTICA
Villarejo afirma que Rajoy va intervenir a fer caure BPA
En la seua declaració per l’operació Catalunya. Mas presenta una querella a l’Audiència Nacional pel cas Pegasus
L’excomissari José Manuel Villarejo va afirmar ahir que l’expresident del Govern central Mariano Rajoy va estar darrere de la intervenció de Banca Privada d’Andorra (BPA). Així ho va dir durant la seua declaració en qualitat de testimoni al jutjat d’Andorra per l’operació Catalunya, per pressions de l’anterior Executiu espanyol per aconseguir informació bancària de dirigents nacionalistes i independentistes catalans, entre ells la família Pujol Ferrusola.
“És una operació d’alt nivell, on des de Presidència del Govern d’un país i d’un altre intervenen en el tema, com ja apareix en les meues notes d’intel·ligència. Com he declarat sempre i com és de calaix”, va assenyalar Villarejo, que va destacar que “no la va poder realitzar un comissari, un coronel del CNI, un guàrdia civil o un capità comandant”. L’excomissari va ratificar les seues afirmacions anteriors, on apuntava que la caiguda de BPA no va ser un “fet aïllat”, sinó part d’una estratègia política i econòmica dirigida des d’Espanya amb objectius concrets sobre el sistema financer d’Andorra.
Abans de la seua declaració –autoritzada malgrat tenir el passaport retirat i estar en llibertat provisional des del 2021–, Villarejo va explicar que ha rebut “moltes amenaces perquè no declari” i que els seus contactes del CNI el van advertir que s’estava “complicant la vida”.
Al matí, van declarar davant de la jutge l’exministre de Finances andorrà Jordi Cinca i l’exministre d’Exteriors Gilbert Saboya, que van desvincular la intervenció de BPA de la policia patriòtica espanyola. Ambdós, antics membres del Govern, van afirmar que en cap reunió amb Moncloa es va parlar de BPA.
Cas Pegasus
D’altra banda, l’expresident de la Generalitat Artur Mas ha presentat una querella davant de l’Audiència Nacional per l’espionatge de Pegasus del Govern de Rajoy, després que l’Audiència de Barcelona reiterés que no hi té competència ja que l’espionatge va afectar tot el Govern.