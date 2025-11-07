TRIBUNALS
L’Audiència Nacional investigarà els pagaments en metàl·lic del PSOE
A petició del Tribunal Suprem per les retribucions a Ábalos i Koldo. Obre una peça separada per investigar les incongruències detectades per l’UCO
El jutge de l’Audiència Nacional (AN) que instrueix el cas Koldo, Ismael Moreno, obrirà una peça separada per investigar els pagaments en metàl·lic realitzats a l’exministre de Transports José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García per part del PSOE, seguint així les indicacions del Tribunal Suprem (TS).
Així consta en una providència d’ahir, en la qual Moreno explica que la documentació enviada pel Suprem i que ha incorporat aquesta peça separada inclou l’informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sobre el patrimoni d’Ábalos que analitza aquests pagaments, així com la informació facilitada pel mateix PSOE sobre aquestes entregues.
També recull les declaracions prestades davant del Suprem per l’exgerent del partit Mariano Moreno, l’empleada Celia Rodríguez i l’empresària Carmen Pano, que va dir haver entregat 90.000 euros en metàl·lic a la seu del PSOE.
Va ser el passat 31 d’octubre quan el magistrat Leopoldo Puente, que instrueix la causa al Suprem, va instar l’AN que investigués aquests pagaments en metàl·lic, al considerar que hi va poder haver un presumpte blanqueig de capitals a través de les liquidacions de despeses i que ni el partit, ni els investigats ni els treballadors del PSOE que van declarar com a testimonis han aclarit aquest assumpte.
Puente recordava que l’informe de l’UCO sobre Ábalos reflectia l’existència de comunicacions relatives a possibles pagaments en metàl·lic per part del PSOE a favor de l’exministre i Koldo que no constarien, ni per les seues dates ni pels seus imports, en la informació facilitada pel partit en la causa.
Tampoc va veure “prou explicat” per l’exgerent i la treballadora “l’origen de les quantitats en metàl·lic de les quals el partit polític disposaria a la seua pròpia seu per fer front a les compensacions en metàl·lic de despeses que satisfeien a Ábalos i García i a altres possibles beneficiaris”.
El PP citarà per quarta vegada Torres a la comissió del Senat
� El ministre de Política Territorial i expresident de les Canàries, Ángel Víctor Torres, serà citat pel PP a la comissió d’investigació del cas Koldo al Senat perquè comparegui per quart cop, arran de l’últim informe de l’UCO. Així ho va avançar ahir la portaveu del PP al Senat, Alicia García, que va apuntar que segons l’UCO el ministre “va mentir” en les tres compareixences anteriors, perquè va declarar que no va ordenar la compra de mascaretes a la trama del comissionista Víctor de Aldama i que no va tenir relació amb ell. El PSOE Canàries va confiar que una nova compareixença de Torres serveixi aquesta vegada perquè el PP i els seus dirigents assumeixin “els seus errors” i li demanin disculpes públicament per la “campanya de mentides i difamacions” que han sostingut durant “mesos”.