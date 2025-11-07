Sánchez torna a repetir que acabarà la legislatura encara que no s'aprovin els pressupostos
El president del govern espanyol defensa que el país viu "un dels millors moments dels últims 45 anys" tot i les tensions amb Junts
Pedro Sánchez ha reiterat aquest divendres el seu compromís d'acabar la legislatura fins al 2027, encara que sigui sense pressupostos, després que Junts hagi anunciat el bloqueig de totes les iniciatives legislatives de l'executiu estatal. Durant la seva visita oficial al Brasil, el president del govern ha assegurat que el consell de ministres presentarà els pressupostos i que "suarà la samarreta" per negociar-los amb tots els grups parlamentaris excepte Vox. "Amb nous pressupostos o sense, Espanya seguirà avançant i el govern continuarà amb el seu full de ruta fins que acabi la legislatura el 2027", ha manifestat Sánchez.
Des de la ciutat brasilera de Belém, on ha participat en la cimera de líders mundials prèvia a l'inici de la COP30, el cap de l'executiu estatal ha destacat que les dades econòmiques actuals avalen l'excel·lent moment que viu Espanya "en termes econòmics, de creació d'ocupació, de reducció de la desigualtat, de projecció internacional i de pau social". Sánchez ha subratllat els èxits aconseguits pel govern en coalició, que ha implementat "polítiques molt transcendents de la mà de sindicats, patronal i actors territorials" durant els darrers set anys.
El president espanyol ha emfatitzat que tot aquest esforç s'ha realitzat amb "molta convicció d'arribar a acords" i ha recordat que ho ha dut a terme "el primer govern de coalició de la democràcia espanyola", i en minoria parlamentària. "Tot aquest esforç de diàleg és la recepta que ens ha dut fins aquí i la que mantindrem en els pròxims dos anys de legislatura", ha assegurat Sánchez, reafirmant així la seva intenció d'esgotar el mandat fins al 2027.
Confiança en la resolució dels casos judicials
Interrogat sobre casos judicials que afecten el seu entorn, com el judici previst pel febrer de 2026 al seu germà per presumpte tràfic d'influències i prevaricació, o el procés judicial actual contra el fiscal general de l'Estat per revelació de secrets, Sánchez ha defensat fermament la innocència de tots dos i ha afirmat que "el temps posarà les coses al seu lloc". El president ha evitat entrar en més detalls sobre aquests procediments.