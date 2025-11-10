El Banc dels Aliments espera superar el milió de quilos al Gran Recapte 2025
La campanya solidària manté les donacions en línia obertes fins el 23 de novembre, mentre Salvador Illa visita un centre de voluntaris on es fa la classificació d'aliments
El Banc dels Aliments de Catalunya fa un balanç provisional positiu del Gran Recapte celebrat aquest cap de setmana i preveu superar el milió de quilos d'aliments recollits arreu del territori entre divendres i dissabte. L'entitat recorda que les donacions en línia continuaran obertes fins el proper 23 de novembre, oferint una oportunitat addicional per col·laborar amb aquesta iniciativa solidària. Aquest dilluns han començat les tasques de classificació dels milers de quilos recopilats a tota la demarcació de Barcelona en una nau industrial situada al Prat de Llobregat, des d'on es distribuiran posteriorment a les entitats que donen suport a famílies en situació de vulnerabilitat.
Els productes recaptats durant el cap de setmana es traslladen a centres logístics i punts de classificació abans d'arribar als bancs d'aliments locals. Amb les aportacions econòmiques recollides fins al 23 de novembre, l'organització adquirirà productes frescos com fruita, verdura i aliments proteics, així com productes específics per a infants. Cal recordar que en l'edició de 2024 es van aconseguir 1.521.984 quilos d'aliments i les donacions econòmiques van assolir 1.243.732 euros. La campanya d'enguany ha mobilitzat 15.800 voluntaris distribuïts en 2.000 punts de venda: aproximadament 10.000 a Barcelona, 2.800 a Tarragona, 1.800 a Girona i 1.100 a Lleida.
La logística darrere del Gran Recapte
A la nau logística del ZAL del Port de Barcelona, desenes de voluntaris amb les característiques armilles blaves, juntament amb personal contractat pel banc, han treballat intensament durant el matí. Les grans banyeres de cartró procedents dels establiments comercials arriben plenes de productes diversos que cal classificar adequadament. En les cadenes formades per estudiants, treballadors d'empreses que realitzen activitats de cohesió d'equip i membres d'entitats socials, es separen els aliments segons la seva tipologia i s'empaqueten en caixes més petites que contenen un únic tipus de producte, facilitant així la seva posterior distribució. Molts d'aquests aliments començaran a ser consumits abans de finalitzar el mes de novembre.
Presència institucional i participació ciutadana
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet acte de presència a la instal·lació logística on ha lliurat personalment la seva aportació d'aliments i ha col·laborat en les tasques de classificació. Durant la seva visita, ha tingut l'oportunitat de conversar amb els responsables del Banc dels Aliments i amb diversos voluntaris. Alguns estudiants de secundària que participaven en aquell moment en les tasques de classificació han volgut immortalitzar l'ocasió amb fotografies al costat del president.
Balanç i perspectives de futur
Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments, ha expressat que el balanç provisional indica que més de 15.000 persones han participat activament en el Gran Recapte d'enguany, fet que l'entitat ja considera un èxit notable. Respecte a la recollida d'aliments, tot i una primera impressió que semblava indicar una arribada més lenta del previst, les informacions facilitades aquest dilluns per les cadenes de supermercats suggereixen que es podrien superar les 1.000 tones de productes. "Pensem que serà un bon any", ha afirmat Viladomiu.
L'organització reconeix que els millors resultats de recaptació es van assolir just abans de la pandèmia, i que des d'aleshores les xifres no s'han recuperat completament. Aquest fet s'atribueix a que alguns supermercats han deixat de participar en la recollida física i a que diverses entitats socials ja no distribueixen aliments directament a les famílies vulnerables. Malgrat aquestes circumstàncies, el Banc dels Aliments anima la ciutadania a continuar col·laborant, ara principalment mitjançant donacions econòmiques, per tal de no oblidar que una quarta part de la població encara pateix dificultats econòmiques significatives.