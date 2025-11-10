REUNIÓ
La cimera climàtica planta cara al negacionisme
La COP30 comença avui al Brasil amb representants de 170 països. Se celebra per primera vegada a l’Amazones
La trentena cimera climàtica de l’ONU (COP30) comença oficialment avui a la ciutat de Belém, a l’Amazònia brasilera, amb una llarga llista de tasques pendents i la missió de posar fre a la creixent onada de negacionisme. Representants d’uns 170 països participaran en una cita marcada per un món en crisi, profunds canvis geopolítics, un número rècord de conflictes armats, disputes comercials i importants líders mundials que sembren dubtes sobre l’escalfament global.
És la primera vegada que la conferència climàtica se celebra al bosc tropical més gran del planeta, un ecosistema vital per a la regulació de la temperatura global, però també un dels més amenaçats per la desforestació i la mineria il·legal. De fet, mentre els líders mundials discutien divendres sobre la transició energètica, un tornado sense precedents va causar almenys sis morts i 784 ferits a l’estat de Paraná, al sud del Brasil.
“Aquest és el moment d’honrar la nostra ancestralitat en el dret internacional. En la COP30, la nostra ambició ha de ser omplir les llacunes mitjançant la implementació de la unió i la cooperació”, va expressar el president de la COP30, André Corrêa do Lago, en una carta.
Llatinoamèrica i Europa
D’altra banda, només nou caps d’estat i de Govern van assistir ahir a la IV Cimera de la Comunitat d’Estats Llatinoamericans i Caribenys (CELAC) i la Unió Europea (UE) a Santa Marta, Colòmbia. Entre ells, va hi havia el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. La resta d’estats van ser representats per altres alts càrrecs.
La cita ha despertat poc interès per la proximitat amb la COP30 al Brasil, els conflictes polítics a la regió i la falta d’una agenda de treball prou atractiva.