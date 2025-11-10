POLÍTICA
Sánchez descarta convocar eleccions i respon a Junts que “hem complert”
Assegura que ha executat l’acord d’investidura “en aquelles qüestions que han de veure amb la nostra completa competència”. Critica el pacte PP-Vox per elegir president al País Valencià
El president del Govern central, Pedro Sánchez, descarta convocar eleccions després del bloqueig de la legislatura anunciat per Junts i va respondre en una entrevista a El País a la formació liderada per Puigdemont: “Ara mateix complim el nostre acord d’investidura. En aquelles qüestions que tenen a veure amb la nostra completa competència, hem complert amb Junts i amb la resta de grups parlamentaris”, va voler deixar clar Sánchez. “I en aquells que no, treballem perquè es compleixin”, va matisar.
Pel que fa als casos judicials que afecten els seus familiars, el president confia que s’imposi “la veritat”. “Estic convençut que tot es posarà al seu lloc i la veritat imperarà. I per descomptat, tinc la convicció i la determinació que les males arts no poden triomfar”, va reflexionar Sánchez, que va carregar contra el PP, Vox i la “dreta mediàtica”. Va lamentar que “el PP està rendit a la ultradreta i abonat a l’esperpent” i va reconèixer que “fa temps” que no parla directament amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El president també va criticar amb vehemència que el futur president del País Valencià s’elegeixi per un pacte entre PP i Vox, i no a les urnes. “El PP no ofereix tornar la veu als ciutadans de València perquè triïn ells el seu futur, sinó que entrega aquesta capacitat a la ultradreta i a Abascal”, va posar sobre la taula Sánchez, que igualment va defensar el finançament legal del PSOE. “Puc garantir als ciutadans que no hi ha hagut en absolut finançament irregular. El Partit Socialista es finança per vies legals (...) On sí que hi va haver finançament irregular amb sentència ferma és en el Partit Popular”, va recordar.
Així mateix, Sánchez es va espolsar responsabilitats en la figura de Koldo García i va mostrar “decepció” per José Luis Ábalos. “Des del punt de vista de la confiança política, és evident que jo la tenia en José Luis Ábalos, però també desconeixia una faceta personal de la seua vida habitual que, sens dubte, m’ha causat una profunda decepció”, va reconèixer Sánchez.
Finalment, Sánchez va ironitzar sobre el llibre de memòries del rei emèrit Joan Carles I. “Encara no l’he llegit, però també diré que no serà un dels llibres que recomanaré aquest Nadal. La democràcia no va caure del cel, va ser fruit de la lluita dels espanyols”, va concloure el president. Així mateix, va felicitar Rosalía per l’“enlluernador llançament” del seu nou àlbum, Lux.
Defensa la innocència del fiscal general
Pedro Sánchez va defensar la innocència del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, “més encara després del que s’ha vist en el judici” en què se l’acusa d’un presumpte delicte de revelació de secrets per la filtració de la confessió de frau fiscal d’Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Díaz Ayuso. Aquesta setmana seguiran els interrogatoris.
Puigdemont també diu que “ha complert”
El president de Junts, Carles Puigdemont, va dir ahir que el seu partit ha “complert”amb el pacte per la investidura de Pedro Sánchez i que el PSOE no ha utilitzat “les palanques de poder” que té, per la qual cosa va remetre als socialistes l’icònic que us bombin pronunciat per Xavier Trias. En un missatge a X, Puigdemont va arremetre contra “la maquinària de propaganda socialista”.