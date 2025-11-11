POLÍTICA
Primeres discrepàncies d’alcaldes de Junts després de trencar amb el PSOE
Defensen una estratègia més pragmàtica i de pactes
La decisió de la direcció de Junts de donar per trencats els acords amb el PSOE, ratificada per la militància en una consulta interna amb un 87% dels vots, ha fet aflorar les primeres discrepàncies públiques d’alcaldes partidaris d’una estratègia més pragmàtica i pactista. És el cas de l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, que dissabte passat, en contrast amb el criteri de la direcció del partit, es va mostrar partidari de negociar els pressupostos generals de l’Estat amb el Govern de Pedro Sánchez i els comptes de la Generalitat amb l’Executiu de Salvador Illa. Així ho va afirmar en declaracions al diari Ara, després que la portaveu de Junts en el Congrés, Míriam Nogueras, digués que la relació amb el Govern estava trencada de forma “irreversible”. Amb tot, més tard va justificar la ruptura amb el PSOE com a “mesura de pressió”.
També l’alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, va expressar aquest cap de setmana el seu desacord amb la decisió de trencar tota negociació amb el PSOE: “Jo soc partidari de fer les lluites des de dins, d’incidir des de dins, de negociar.” En declaracions a Premià Mèdia, Navarro es va reivindicar com a “veu dissident” i va posar en relleu que a l’ajuntament ell intenta parlar i pactar “amb tothom”. A més, va destacar la contradicció en la política de pactes de la direcció de Junts: “La mateixa raó per la qual vam pactar a Madrid era la raó per la qual no vam pactar a la Diputació (de Barcelona): perquè amb els socialistes, no”. “Els ajuntaments (governats per Junts) ens hem quedat desproveïts de molts recursos perquè a ningú no se li escapa que la Diputació està governada per qui està governada”, va afegir.
Malgrat les veus crítiques que s’han manifestat, des de Junts van negar que existeixin discrepàncies internes.