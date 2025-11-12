POLÍTICA
Carlos Mazón eludeix responsabilitats per la dana i desplaça les víctimes a les Corts
Evita aclarir què va fer després del dinar i afirma que ningú no li va demanar permís per enviar el missatge Es-Alert. L’oposició li recrimina que “no estava d’Erasmus” i el qualifica de “perill públic”
El president en funcions de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va assegurar ahir que ningú no li va demanar “permís” sobre cap decisió presa el dia de la dana, inclòs l’enviament del missatge Es-Alert. Així ho va dir en la comissió d’investigació a les Corts, que els familiars de víctimes només van tenir la possibilitat de seguir en una altra sala. Mazón va subratllar que si l’Es-Alert no va arribar a temps “no va ser perquè algú el parés”, ni perquè l’exconsellera d’Interior, Salomé Pradas, no estigués esperant “una autorització que ni va demanar ni necessitava”. “No tinc responsabilitat operativa en la gestió de l’emergència”, va sentenciar, després de criticar organismes estatals com Aemet o la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) per “falta d’informació” i també al Govern central per no comparèixer.
Sobre el dinar amb la periodista Maribel Vilaplana a El Ventorro, Mazón va explicar que va estar “atent i fent trucades” –Vilaplana va explicar que entre les 17.30 i les 17.45 va rebre missatges constantment– i va criticar el “debat estèril” que ha provocat, malgrat que no va aclarir la cronologia de la seua activitat. “Si hagués sabut la dimensió de la tragèdia, la meua agenda hauria estat diferent”, va afirmar Mazón, que va manifestar que “ningú no ha assumit més responsabilitats que jo”, i es va mostrar com a víctima de “falsedats, mentides i amenaces”.
Des de l’oposició, el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, va preguntar a Mazón si va beure una mica més que una botella de vi i si Vilaplana li va ensenyar un vídeo d’inundacions a Utiel. Així mateix, Muñoz li va retreure de forma irònica que “no és aquí d’Erasmus” i que hi anés “amb un guió preparat”. Per la seua part, el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, va qualificar Mazón de “perill públic” i li va recriminar la contractació de Pradas com a consellera d’Emergències i que es quedés a la sobretaula a El Ventorro. Paral·lelament, el portaveu de Vox, José María Llanos, va carregar contra el Govern de Pedro Sánchez per no comparèixer a les Corts i contra la decisió “criminal” del president de la CHX, Miguel Polo, de no avisar del cabal del barranc del Poio, mentre que el representant popular, Fernando Pastor, va acusar l’esquerra d’“utilitzar les víctimes”.
D’altra banda, la responsable de premsa d’Emergències, Aurora Roca, va remarcar ahir davant la jutge que el Cecopi “no estava en una bombolla” el dia de la dana, i que es va plantejar enviar l’Es-Alert cap a les 17 hores.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va escollir ahir com a candidat a presidir la Generalitat Valenciana el diputat i portaveu popular a les Corts Juanfran Pérez Llorca. En un comunicat, el Partit Popular va afirmar que aquesta decisió té l’objectiu de “donar estabilitat” al País Valencià després de la dimissió com a president de Carlos Mazón la setmana passada. Pérez Llorca, clau en les negociacions amb Vox, va agrair a Feijóo i va destacar “el repte d’aconseguir una majoria amb el focus posat en la recuperació i reconstrucció” del País.
Per la seua part, el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, va remarcar que el més important “són les polítiques” i que la seua única “preocupació” és “negociar directament amb la persona que designi el PP”. Mentrestant, la secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, va qualificar Pérez Llorca de “còmplice” de Mazón i va exigir eleccions.