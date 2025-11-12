PRÒXIM
Israel aprova el projecte de llei de pena de mort a ‘terroristes’
El Parlament d’Israel ha aprovat en primera lectura un projecte de llei que introdueix la pena de mort per a aquelles persones condemnades per “terrorisme” i que s’aplicarà únicament als palestins sentenciats per l’assassinat d’israelians. El projecte de llei serà remès ara a una comissió per a la preparació per a les lectures finals i posterior aprovació. Hamas va denunciar que aquesta llei suposa “un intent de legitimar l’assassinat massiu de palestins sota ocupació”.