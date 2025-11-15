POLÍTICA
Illa i Prohens discrepen sobre el finançament singular per a Catalunya
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va reunir ahir amb la seua homòloga balear, Marga Prohens, al Consolat del Mar (Palma de Mallorca). En una reunió “cordial” però marcada per les diferències ideològiques, Prohens va advertir que el Govern balear recorrerà “a totes les instàncies i allà on faci falta” el pacte sobre finançament singular de Catalunya. “No podem acceptar negociacions singulars que trenquin la caixa comuna”, va manifestar la dirigent popular en roda de premsa. Prohens també va rebutjar la condonació de deute, defensada per Illa perquè “totes les comunitats puguin dur a terme polítiques socials”.
En canvi, sí que hi va haver més sintonia respecte a l’oficialitat del català a les institucions europees. Illa va demanar reforçar l’acció exterior perquè tant la llengua catalana com la basca i la gallega assoleixin l’oficialitat plena a la Unió Europea, una posició també avalada per Prohens.
En relació amb la immigració, la mandatària balear va sol·licitar al cap de l’Executiu que recolzi el desplegament de Frontex –l’agència de gestió de fronteres de la UE– a les Balears, després d’al·legar que bona part dels migrants que arriben a les costes de l’arxipèlag segueixen la seua ruta fins a Catalunya.