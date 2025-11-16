SEGRE

Òmnium marca distàncies amb l’extrema dreta des de Ripoll

Xavier Antic, ahir durant la Trobada Nacional. - ACN

Òmnium Cultural va alertar ahir sobre els perills del creixement de l’extrema dreta durant la seua Trobada Nacional, celebrada a Ripoll. “És l’antítesi de la nostra idea de país i la posa en risc”, va assegurar el president, Xavier Antich, que també va reivindicar el paper d’Òmnium com a motor del catalanisme democràtic i va defensar l’accés a la llengua catalana com “el principal instrument de cohesió social” per a una Catalunya “inclusiva”.

