POLÍTICA
Òmnium marca distàncies amb l’extrema dreta des de Ripoll
Òmnium Cultural va alertar ahir sobre els perills del creixement de l’extrema dreta durant la seua Trobada Nacional, celebrada a Ripoll. “És l’antítesi de la nostra idea de país i la posa en risc”, va assegurar el president, Xavier Antich, que també va reivindicar el paper d’Òmnium com a motor del catalanisme democràtic i va defensar l’accés a la llengua catalana com “el principal instrument de cohesió social” per a una Catalunya “inclusiva”.