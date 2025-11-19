JUSTÍCIA
L’empresa vinculada a Cerdán s’enduia el 2% d’obres amb Acciona
Segons la Guàrdia Civil, que fixa aquestes mossegades com la principal font d’ingressos de la companyia. El jutge processa un exdirectiu i dos empleats de la constructora
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil considera que la “principal font d’ingressos” de l’empresa Servinabar, presumptament vinculada a l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, van ser diverses obres amb Acciona, de les quals es quedava amb el 2 per cent de cada adjudicació. Aquesta és una de les conclusions que recull l’últim informe elaborat per la Guàrdia Civil sobre la situació patrimonial de Cerdán i que va donar lloc als escorcolls que va ordenar la setmana passada el jutge del cas Koldo al Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, a les oficines d’Acciona a Madrid, Bilbao i Sevilla. L’UCO explica que els ingressos vinculats a Acciona percebuts per Servinabar, des de la seua constitució fins a l’elaboració d’aquest informe, són de 6.707.294 milions d’euros. Cosa que implica, segons els investigadors, el 75,33% dels ingressos totals d’aquesta societat navarresa i se’n “dedueix que la seua relació amb Acciona hauria suposat la seua principal font d’ingressos”. L’informe també assenyala que Cerdán i l’exministre José Luis Ábalos van mediar el 2019 perquè el Govern del Marroc adjudiqués a Acciona l’obra del port de Kenitra, per a la qual cosa l’empresa va fer una oferta per 60 milions d’euros. Assenyala a més que Cerdán va arribar fins i tot a viatjar al Marroc amb Ábalos, malgrat no ser membre del Govern espanyol, en un viatge oficial per reunir-se amb representants de l’Executiu marroquí. Així mateix, l’UCO informa que l’exsecretari d’organització del PSOE i el seu “entorn familiar” es van beneficiar de Servinabar mitjançant el cobrament de nòmines, lloguers de cases i una targeta de crèdit. Respecte a la targeta, assenyala que l’últim pagament va ser el 19 de febrer del 2024, el dia abans de la detenció de Koldo.
Aquestes dades es van donar a conèixer ahir després que el magistrat aixequés el secret d’aquesta peça i cités a declarar com a investigats l’exdirectiu d’Acciona Justo Vicente Pelegrini, així com dos alts càrrecs de l’empresa. Tots ells compareixeran el proper 3 de desembre. El juny passat, Acciona va acomiadar Pelegrini, fins a la data el director de Construcció per a Espanya, després que fos vinculat amb la trama Koldo.