CORRUPCIÓ
Llibertat provisional per al president de la diputació d’Almeria
El Jutjat d’Instrucció número 1 d’Almeria va acordar ahir la posada en llibertat provisional del president de la diputació d’Almeria, Javier Aureliano García (PP), arrestat aquest dimarts per la Unitat Central Operativa (UCO) en una segona fase del cas Mascaretes per presumptes mossegades vinculades a contractes públics de la institució provincial.
El jutge Eduardo Martínez Gamero únicament ha imposat al dirigent popular l’obligació de comparèixer en seu judicial els dies 1 i 15 de cada mes, atès que li ha retirat el passaport i se li prohibeix abandonar el territori estatal, tal com havia sol·licitat el fiscal.
El magistrat ha adoptat la mateixa decisió als altres quatre detinguts dimarts: el vicepresident segon de la Diputació, Fernando Giménez (PP); l’alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), el fill del regidor i un tècnic d’Obres Públiques de la institució provincial.