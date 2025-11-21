Trump dona a Zelenski un ultimàtum perquè accepti el seu pla de pau abans de dijous vinent
Altrament, Ucraïna perdrà el suport dels Estats Units, assegura
El president dels Estats Units, Donald Trump, va donar aquest divendres un ultimàtum al mandatari ucraïnès, Volodímir Zelenski, perquè accepti abans de dijous vinent 27 de novembre, Dia d'Acció de Gràcies, el pla de pau proposat per la Casa Blanca per posar fi a la guerra d’Ucraïna. "Si les coses funcionen bé, es poden prorrogar els terminis. Però dijous és el dia que considerem oportú", va declarar el mandatari en una entrevista amb l’emissora Fox Radio.
Trump va fer aquestes declaracions després que el diari The Washington Post publiqués, citant fonts familiaritzades, que la Casa Blanca ha posat com a ultimàtum a Zelenski el pròxim Dia d'Acció de Gràcies perquè accepti el pla o, altrament, perdrà el suport dels Estats Units.
Preguntat per l’entrevista sobre el pla, que implicaria que Ucraïna cedís territori a Rússia, el líder nord-americà va subratllar que Kíiv ja "està perdent territori" amb la guerra, un conflicte que va dir està "fora de control, és una massacre". El mandatari va recordar que fins ara els Estats Units han transferit a Ucraïna "els millors equipaments militars del món".
Qüestionat sobre la possibilitat que el president rus, Vladímir Putin, decideixi atacar en el futur a altres països europeus, Trump es va mostrar convençut que el cap del Kremlin "no busca més problemes" i que ha après la lliçó d’una guerra "que hauria d’haver durat un dia i porta quatre anys". Va destacar a més l’entrada en vigor aquest divendres de les noves sancions nord-americanes contra les dos petrolieres russes més grans, Rosneft i Lukoil, que va qualificar de "molt poderoses".
El pla de 28 punts de Trump per a Ucraïna, filtrat a mitjans nord-americans, inclou línies roges per a Kíiv, com la reducció del seu exèrcit a un màxim de 600.000 efectius o la cessió a Rússia de territoris que no han estat conquerit militarment per Moscou. Encara que segons les filtracions el pla va ser negociat entre els Estats Units i Rússia, la Casa Blanca afirma que ha conversat "per igual" amb Ucraïna.