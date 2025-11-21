INFRAESTRUCTURES
Urgència empresarial del Corredor Mediterrani davant del pla de Puente
Juan Roig demana ritme per a l’obra: “No volem anar a 350, amb més de 100 estaríem contents”. El ministre es compromet a tenir Almeria-França el 2027
El president de Mercadona, Juan Roig, va reivindicar ahir que les obres del Corredor Mediterrani vagin a “molt més” ritme, mentre que va assenyalar: “No volem anar a 350 km/h, nosaltres amb passar de 100 quilòmetres a l’hora entre València i Barcelona ja estaríem contents, però aquí estem.” Roig es va pronunciar d’aquesta forma, en declaracions als mitjans, abans del començament de l’últim Acte Empresarial #QuieroCorredor per reivindicar el Corredor Mediterrani, que va congregar al Roig Arena de València prop de 2.500 empresaris i representants de la societat civil.
Així mateix, va assenyalar que, malgrat que es tracta de l’últim “acte tan multitudinari”, l’empresariat mantindrà la seua reivindicació del Corredor Mediterrani. A preguntes dels mitjans sobre que sigui l’acte empresarial final i sobre si estan satisfets amb el que han aconseguit, va puntualitzar: “No estem satisfets. Creiem que està més reivindicat, som més conscients a Espanya que falta el Corredor Mediterrani, però satisfets de l’aconseguit no ho estem, no ho podem estar.”
“Avui hi ha un vídeo en el qual tots els ministres d’obres públiques que han passat per aquí diuen que al cap de tres o quatre anys estaria fet el Corredor Mediterrani. Doncs, esclar, el 2017, vam dir el 2021; el 2020, que el 2024, ara estem dient que el 2027. Doncs a veure si a l’última va la vençuda. Hi haurà un dia que hi haurà un ministre que sí que ens ho creurem, però de moment no ha arribat”, va manifestar.
De fet, el ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va assenyalar ahir que el Govern central complirà l’any 2027 “el compromís que d’Almeria fins a la frontera la infraestructura del Corredor Mediterrani estarà construïda” i també va voler assegurar que “el País Valencià tindrà aquest tren de Rodalies d’alta velocitat que comunicarà les tres capitals”.
En l’últim Acte Empresarial del Moviment #QuieroCorredor a València, va dir que des del 2018 s’han licitat obres per 8.327 milions d’euros al Corredor, que les adjudicacions ascendeixen a 6.480 i que s’han executat obres per valor de gairebé 5.400 milions d’euros.