El Govern central sent indefensió arran de la condemna del TS al fiscal general de l’Estat
Óscar López parla d’“afartament” i diu que s’activaran “els mecanismes que calgui”. El PP, per la seua part, tem que serà indultat i Ayuso creu que el que ha succeït són fets “propis d’una dictadura”
La condemna al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, ha sorprès el Govern central, que confiava en una absolució, i va generar ahir un sentiment d’indefensió entre els seus membres, mentre al PP consideren que el PSOE i el cap de l’Executiu central, Pedro Sánchez, ja estan “construint el relat” per indultar-lo.
Malgrat la condemna del fiscal general de l’Estat a dos anys d’inhabilitació i a una multa de 7.200 euros per un delicte de revelació de secrets en relació amb el cas del nòvio de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, a Moncloa, fonts de l’Executiu van apuntar que segueixen convençuts de la innocència de García Ortiz i hi va haver ministres del gabinet que no oculten el seu estupor.
El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, que al conèixer la sentència va dir haver sentit “desolació, afartament i descreença en moltes coses”, va afirmar que el Govern espanyol activarà “els mecanismes que calgui”. A més, va insistir que l’“origen” d’aquest cas era el presumpte delicte fiscal del nòvio d’Ayuso i es va preguntar si una vegada que “es comença condemnant un innocent sense proves”, “s’acaba alliberant un culpable amb totes les proves”.
Així mateix, la vicepresidenta segona i líder de Sumar a l’Executiu, Yolanda Díaz, va insistir que es tracta d’una resolució judicial sense proves “de càrrec” i que la interlocutòria es dirigeix contra el Govern de coalició.
En tot cas, les fonts del Govern consultades deixen clar que la condemna no canviarà el seu full de ruta i que la legislatura continuarà i, segons va avançar el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, en els propers dies es posarà en marxa el mecanisme legal per nomenar un nou fiscal general de l’Estat.
El Partit Popular, mentrestant, considera que el PSOE i Sánchez ja estan “construint el relat” per indultar García Ortiz, com va dir el vicesecretari de Política Autonòmica, Municipal i Anàlisi Electoral dels populars, Elías Bendodo.
Per la seua part, Isabel Díaz Ayuso va celebrar que la justícia “funciona” i va fer una crida als espanyols a elegir entre “autocràcia o llibertat”. A més, va dir témer que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, prepari “alguna cosa desaforada” perquè “és el seu modus operandi” després de la condemna al fiscal general de l’Estat, assegurant que el que ha succeït són fets “propis d’una dictadura”.
