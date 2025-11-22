JUSTÍCIA
L’amo d’El Ventorro: “Mazón se’n va anar entre les 18.30 i les 19.00”
Pérez Llorca declara a la jutge que va trucar al president per preguntar-li per Utiel
L’amo del restaurant El Ventorro de València, on el president de la Generalitat, Carlos Mazón, va dinar amb la periodista Maribel Vilaplana el dia de la dana, va assegurar ahir en la seua declaració davant de la jutge que aquest va arribar al local entre les 14.15 i les 14.30 hores sense escortes i que ambdós van sortir entre les 18.30 i les 19 hores. Ja no hi havia clients ni personal, perquè els havia enviat a casa per la pluja. En la seua declaració com a testimoni davant de la jutge de Catarroja que instrueix la causa sobre la gestió de la dana, l’hoteler va explicar que el president va dinar en un reservat de la primera planta, que no està completament tancat i que té un lavabo propi, malgrat que la sala no és gaire àmplia. Calcula que va entrar unes set o vuit vegades al reservat i que en cap ocasió va veure Mazón aixecat ni parlant per telèfon, encara que Vilaplana va afirmar que era una cosa que va fer de manera recurrent. En cap moment li va semblar que cap dels dos tingués pressa.
Com a testimoni va declarar també el candidat del PP a succeir Mazón com a president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que va afirmar que va trucar al president a les 18.57 hores el dia de la tragèdia, creu que per preguntar-li per les inundacions a Utiel al veure un vídeo per televisió, i aquest li va indicar que al matí hi havia hagut problemes a la zona de la Ribera. També li va assenyalar que a Utiel plovia. La jutge va informar el testimoni que l’exconsellera Salomé Pradas va aportar una acta notarial amb les trucades que va realitzar aquella jornada en què apareix un intent de comunicació amb Pérez Llorca a les 18.57 hores, una trucada posterior exitosa de 14 segons i una tercera en sentit invers, és a dir, realitzada per Pérez Llorca a Pradas, de 9 segons. Segons el parer de la instructora, Pradas intentava posar-se en contacte amb Mazón i, al no aconseguir-ho, trucava a persones properes. Pérez Llorca va negar aquesta tesi, assegurant que Pradas no li va dir que tingués problemes per parlar amb Mazón ni li va demanar que ho fes per ella. Segons va assenyalar el secretari general del PP valencià, aquest encreuament de trucades va ser una “coincidència”. La jutge va decidir citar a declarar com a testimonis els escortes i el xòfer assignats al president de la Generalitat el 29 d’octubre del 2024 entre les 15.00 i les 21.00.