POLÍTICA
El PSOE continua confiant en el fiscal general malgrat la condemna del TS
López: “No ens callaran per denunciar els tripijocs d’Ayuso”. El PP acusa el Govern central de “traspassar una línia roja molt perillosa” al qüestionar els jutges
La portaveu de l’executiva federal del PSOE, Montse Mínguez, va assegurar ahir que el partit continua confiant en la innocència del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, malgrat la condemna de dos anys d’inhabilitació per revelació de secrets feta pública pel Tribunal Suprem, que segons el seu parer és “decebedora” i genera més dubtes que certeses, i va criticar que hi hagi “jutges que fan política” i que es doni el missatge que “la veritat perd”.
La política lleidatana va defensar que el PSOE “sempre” ha confiat i continua confiant en la innocència del fiscal, sobretot després de veure tot el transcurs del judici i d’escoltar els testimonis.
“Estem davant d’una condemna sense conèixer per què s’ha condemnat el fiscal”, va denunciar Mínguez, que va retreure al Suprem la seua “poca delicadesa” a anunciar la decisió sense fer pública la sentència. En qualsevol cas, va assegurar que el PSOE l’acata, la qual cosa, segons va recalcar, “no vol dir” que hagi d’acceptar-la “sense ni tan sols parpellejar”.
El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública i líder del PSOE-M, Óscar López, va advertir que la sentència del Tribunal Suprem no els callarà a l’hora de denunciar “els tripijocs” del Govern d’Isabel Díaz Ayuso a la Comunitat.
“Una cosa és acatar i una altra cosa és callar”, va remarcar el líder del PSOE madrileny durant un acte.
La vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, va anar més enllà i va acusar una part del Poder Judicial d’estar “entregat” a la demolició del Govern després de la condemna del Tribunal Suprem “injusta” al fiscal general de l’Estat.
El president d’ERC, Oriol Junqueras, va denunciar que la condemna mostra que el franquisme “perviu” en “molts òrgans de poder de l’Estat, en alguns dels seus tribunals, als seus cossos policials”.
Tanmateix, per a la vicesecretària de Sanitat i Política Social, Carmen Fúnez, el Govern de l’Estat està intentant deslegitimar el poder judicial per “protegir un dels seus”, presentant el condemnat com a víctima i qüestionant la imparcialitat del Tribunal Suprem, una cosa que suposa un “atac” a l’Estat de dret.