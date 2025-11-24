Aliança Catalana iguala Junts en intenció de vot i el PSC guanyaria les eleccions, segons el CEO
A la demarcació de Lleida, AC seria la primera força
El tercer baròmetre del CEO d'aquest 2025 situa el PSC com a guanyador de les eleccions al Parlament amb entre 38 i 40 escons, un resultat inferior als 42 obtinguts el 12 de maig del 2024. L'estudi, presentat aquest dilluns, revela un important canvi en el mapa polític català, amb Aliança Catalana convertida en primera força a Lleida i Girona, desplaçant Junts en aquests territoris tradicionals del sobiranisme.
Una mostra de només 102 persones a Lleida
Els socialistes mantenen el lideratge a l'estimació de vot en el conjunt de Catalunya amb un 24-27% dels sufragis, per sota del 28% aconseguit l'any passat i també en descens respecte al darrer baròmetre. Vuit de cada deu votants socialistes es mantenen fidels al partit de Salvador Illa, mentre que un 7% es desplaçaria cap a ERC. El PSC conservaria la primera posició a Barcelona i Tarragona, apropant-se a un terç dels vots en ambdues circumscripcions.
Esquerra Republicana aconsegueix recuperar-se lleugerament i avança Junts per situar-se en segona posició amb 22-23 escons i entre el 14% i el 17% dels vots, millorant el 13,7% obtingut el 12-M de 2024. Més del 70% dels seus votants anteriors es mantindrien, mentre que un 7% optaria ara per Aliança Catalana.
El gran col·lapse de Junts x Catalunya
La formació liderada per Carles Puigdemont experimenta una caiguda dramàtica segons aquest baròmetre. Junts perdria pràcticament la meitat dels seus diputats actuals i passaria de 35 a només 19-20 escons, amb una estimació de vot d'entre el 13% i el 15%, molt per sota del 21-23% aconseguit el maig de 2024. L'enfonsament és encara més acusat respecte al baròmetre anterior del CEO d'aquest mateix 2025, quan se'ls atorgaven entre 28 i 30 escons.
El fenomen Aliança Catalana irromp amb força
La gran sorpresa del baròmetre és el meteòric ascens d'Aliança Catalana, que segons el CEO s'igualaria amb Junts a la tercera posició amb 19-20 diputats i entre l'11% i el 14% dels vots, molt per sobre del 3,8% aconseguit el maig del 2024. L'estudi revela que un 21% dels votants juntaires de l'any passat ara donarien suport a la formació de Sílvia Orriols.
Especialment significatiu és que Aliança Catalana aconseguiria superar a Junts a Girona i Lleida, on seria primera força amb quatre o cinc punts percentuals d'avantatge, segons ha explicat el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, en la roda de premsa celebrada aquest dilluns.
L'extrema dreta creix, els comuns i la CUP es mantenen
En cinquè lloc, Vox també experimenta un creixement notable i passaria dels 11 diputats actuals als 13-14. Aquest augment contrastaria amb la baixada del PP, que perdria entre dos i tres escons a causa d'una fuga del 10% dels seus votants cap a la formació de Santiago Abascal.
Els comuns mantindrien els seus 6 diputats amb entre un 5% i un 7% dels sufragis, mentre que la CUP també mostraria estabilitat amb 3-4 representants i entre un 4% i un 6% dels vots.
Illa, Puigdemont i Orriols, els preferits per presidir
Quant a les preferències per a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa lidera amb un 21% de suport entre els enquestats. Carles Puigdemont i Sílvia Orriols empaten en segona posició amb un 8% cadascun, seguits d'Oriol Junqueras amb un 7%. Destaca també l'ascens de Gabriel Rufián (4%), que segons Rodríguez Teruel mostra una tendència a l'alça en preferència.
Projecció per a les eleccions generals
El CEO també ha elaborat una estimació per a unes hipotètiques eleccions al Congrés, on el PSC mantindria els resultats dels comicis de 2023 amb 19-20 escons. Esquerra milloraria fins als 9-10 diputats, consolidant el segon lloc, mentre que Junts baixaria fins als 5-6 representants, igualat amb el PP i Vox, aquest últim en ascens respecte als seus 2 diputats actuals. Sumar experimentaria una notable davallada, passant de 7 a només 3 diputats, i Podem quedaria amb una representació mínima d'entre 0 i 1 escons.