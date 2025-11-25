POLÍTICA
Aliança Catalana seria primera força a les eleccions a Lleida
Segons el CEO, que ha portat a terme 102 enquestes a la província. Els d’Orriols igualarien en escons al Parlament el grup de Junts, que cau darrere de PSC i ERC
El partit ultra Aliança Catalana (AC) seria la primera força a Lleida en les eleccions al Parlament, desplaçant Junts a una pugna per la segona posició amb el PSC i ERC, segons es desprèn de les dades de l’últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat. Amb tot, s’ha de tenir en compte que la mostra del sondeig només és de 102 persones a Lleida, de les 2.000 enquestes fetes –el gruix, 1.500, a Barcelona–. A més, no estan representades totes les comarques, ja que a la demarcació la mostra contempla onze persones enquestades a l’Alt Urgell, catorze a la Noguera, vint al Pallars Jussà, dotze a la Segarra, trenta-sis al Segrià i nou a l’Urgell, per la qual cosa les dades podrien estar “sobredimensionades”, segons va explicar el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel.
Aquest auge del partit de Sílvia Orriols es dona també en el conjunt de Catalunya. I és que segons les dades d’aquesta tercera onada del CEO, elaborada en plena ruptura dels de Carles Puigdemont amb el Govern central, Junts cauria de la segona fins a la tercera plaça, al passar de 35 a 19-20 escons al Parlament, i empataria amb una Aliança Catalana que es dispararia fins als 19-20 diputats, des dels dos actuals, situant-se al darrere del PSC, que amb 38-40 escons tornaria a guanyar les eleccions, i ERC (22-23). L’“empat tècnic” entre Aliança Catalana i Junts, va destacar Rodríguez Teruel, s’explica en bona mesura perquè un de cada cinc votants de Junts preveuen votar Aliança en els pròxims comicis catalans.
Per la seua part, Vox aconseguiria 13-14 escons i superaria el PPC (12-13), mentre que els comuns (6) i la CUP (3-4) podrien mantenir la seua actual representació. Els tres socis d’investidura de l’actual Govern de Salvador Illa –PSC, ERC i Comuns– continuarien sumant majoria absoluta (68).
■ El 31% dels catalans situa l’accés a l’habitatge com el principal problema de Catalunya, pujant un 10% respecte a l’última enquesta, seguit per la immigració, amb un 10%, i la inseguretat ciutadana, amb un 9%, segons el baròmetre del CEO. La insatisfacció amb la política (8%), la sanitat (6%), el funcionament de l’economia (5%), l’atur i la precarietat laboral (4%), les relacions entre Catalunya i Espanya (4%), el baix nivell salarial (3%) i l’excessiva pressió fiscal (3%) són els següents problemes que més preocupen.
D’altra banda, el suport a la independència continua caient i els que s’hi mostren a favor se situen en el 39% dels catalans, un punt menys que en l’anterior CEO, mentre que els que se situen en contra sumen en 53%.